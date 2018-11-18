AK Parti Afyonkarahisar'da E-temayül Heyecanı

Afyonkarahisar'da AK Parti'nin 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde aday göstereceği il ve ilçe belediye başkanlarının belirlenmesini sağlayan e-temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti'de aday adaylığı başvurularının 16 Kasım Cuma günü sona ermesi nedeniyle aday adaylarına yönelik gerçekleştirilen temayül yoklamasında ilk kez elektronik ortamda parti üyeleri oylarını kullandı. İlk kez gerçekleştirilen yöntem ile yaklaşık bin 500 delege kendilerine verilen manyetik kartlarla kabinlerdeki bilgisayarlara bağlı okutucular üzerinden oylarını kullandı. E-temayülde 'Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak kimleri görmek istersiniz' sorusu yöneltilerek delegelerin iki isim yazması istendi. Öte yandan AK Parti'li belediyelerden iki isim, AK Parti'li olmayan belediyelerden ise üç isim yazılması istendi.

"Bunu ilk defa AK Parti olarak biz uyguluyoruz"

Afyonkarahisar Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programda konuşan AK Parti Kars Milletvekili, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, "Bu bilinçle de aday adaylığı sürecini parti olarak başlattık. Aday adaylarımızla ilgili vatandaşlarımızın, parti mensuplarımızın kanaatini, fikirlerini almak buna göre de adaylık sürecini daha sağlıklı yürütmek adına süreci başlattık. İnşallah Afyonkarahisar'da yaklaşık bin 500 teşkilat mensubu arkadaşımızın katılımı ile elektronik ortamda inşallah temayül yoklamasını yapacağız. Teşkilatlarımızın kanaatini almış olacağız. Malum olduğu üzere bunu ilk defa AK Parti olarak biz uyguluyoruz. Amaç zamandan ve kağıttan tasarruftur. Elektronik ortamda işlemler saat 16.00 itibariyle bittiğinde sonuçların anında genel merkezimize Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ekranına düşüp anında görülebilmesi gerçekten önemli bir adım. Yapılabilir mi yapılamaz mı? Uygulanabilir mi uygulanamaz mı diye soru işaretleri içerisinde bu tereddütleri yaşamayacak tedbirinizi alacak, gereğini yapıp bir süreci başlatacaksınız. İşte biz elektronik oylama sürecini başlatmış oluyoruz. Bir defalık kullanılacak olan kartlar her ilçe için ayrı ayrı hazırlandı. İlçe için oy kullanacak olan delege kimlik kartını verdikten sonra kartını alıp bilgisayarın başında ekrana okuttuğunda tercihlerini belirtebileceği, istediği isimleri aday olarak yazabileceği bir ekran önüne gelecek" dedi.

E-temayül yoklamasına AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kadın Kolları MKYK üyesi Zerrin Arslan, İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte delegeler katıldı. - AFYONKARAHİSAR