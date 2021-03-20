AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak'tan AA'ya ziyaret
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak'tan AA'ya ziyaret

20.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:03
AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak'tan AA'ya ziyaret

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Anadolu Ajansı (AA) Adıyaman Bürosu'nu ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Anadolu Ajansı (AA) Adıyaman Bürosu'nu ziyaret etti.

Toprak, ziyarette, ilde ve Türkiye genelinde önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde durmaksızın çalıştıklarını ifade eden Toprak, "Teşkilatımızla bu ilke doğrultusunda ilerliyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Adıyaman'da da ziyaretlerimiz sürüyor." dedi.

Toprak'a eşlik eden AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise AA'nın yaptığı haberleri yakından takip ettiklerini belirterek, ajansın güvenilir, tarafsız ve hızlı habercilik konusunda güzel işler yaptığını kaydetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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