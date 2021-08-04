AK Parti Adıyaman Milletvekili Aydın, tütün kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Aydın, tütün kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Aydın, tütün kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, kentteki yetki belgelerini alan tütün kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, kentteki yetki belgelerini alan tütün kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi.

Aydın, Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasında, tütün üreticilerinin yanında olduklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihinin 1 Ocak 2022'ye kadar uzatıldığını hatırlatan Aydın, şöyle konuştu:

"2011 yılında 2 bin 111 tütün üreticisi vardı, şuan 8 binlere yakın tütün üreticisi var. Yine 2011 yılında 1 milyon 500 bin kilogram tütün üretilirken, 12 milyon kilogram üretimine çıkıldı. Bu rakamlar, sadece Adıyaman'da üretilenler ürünlere ait. Hem tütünü hem de üreticisini arttırdık ama artık bunun bir düzene girmesi gerekiyor. Şimdi 6 ay daha bu süre uzatıldı, şuan kooperatiflerimizi kurduk. 2017 yılında yasa çıktı ve biz 3-4 defadır uzatıyoruz. Bizler Adıyaman için Adıyaman çiftçisi için yapılacak ne varsa bundan sonra yine arkadaşlarımızla beraber yapacağız, üreticimize sahip çıkıp mağdur etmeyeceğiz."

Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ise, Aydın'a ve diğer milletvekillerine destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın kolları Başkanı Saliha Diler ve tütün kooperatif başkanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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