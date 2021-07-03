AK Parti Adıyaman Milletvekili Aydın'dan "tütün üreticisinin yanındayız" açıklaması Açıklaması
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Aydın'dan "tütün üreticisinin yanındayız" açıklaması Açıklaması

AK Parti Adıyaman Milletvekili Aydın'dan 'tütün üreticisinin yanındayız' açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Hiç kimse tütün üzerinden siyaset yapmasın, tütünü dün yasaklayanlar bugün kalkıp bir başka provokasyonlar içerisine girmesin.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Hiç kimse tütün üzerinden siyaset yapmasın, tütünü dün yasaklayanlar bugün kalkıp bir başka provokasyonlar içerisine girmesin. Biz her zaman üreticilerimizin ve çiftçilerimizin yanında durduk durmaya da devam edeceğiz." dedi.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, tütünün Adıyaman ve çevre illerin en önemli geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Tütün konusunda her zaman çiftçilerin yanında olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Tütün en önemli gelir kaynaklarından biri, biz her zaman çiftçimizin yanında olduk bundan sonra da olacağız. Bırakın satışı, bulundurması bile yasak olan bir üründü, kim bu tütünü bu noktaya taşıdığını herkes çok iyi biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti olarak hep üreticimizin lehinde olduk. Bulundurması yasak olan tütünü önce 50 kilograma daha sonra arkasından da tümden bu işi kaçak olmaktan çıkarmak adına, yasal düzenlemeyi yaptık. Biz bu yasal düzenlemeyi yaparken de bütün bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve paydaşları olanların da gönlünden geçen talebi olan kooperatifleşme üzerinden yaptık. En az 250 tütün üreticisi bir araya gelerek bir kooperatif kuracak ve üreticiler kendi ürettiği tütünü kooperatif üzerinden piyasaya serbest hale gelecek. Tütün yani kaçak olmaktan çıkıp yasal hale gelecek."

Daha önce 3 defa uzatılan yasal sürecin, son bir kez sağlıklı bir kooperatifleşme olabilmesi adına 6 ay daha ertelenmesi için ilgili bakanlıklarla yaptıkları müzakereler sonucunda bir kanaate vardıklarını aktaran Aydın, "1 aydır bunun üzerinde çalışıyorduk. Pandemi şartlarını dikkate alarak, üreticimizin mağdur olmaması için köylü ve üreticimiz için yaptıklarımızın üzerine neler yapabilir diye düşündük. 1 ay önce yaptığımız başvurular 2 hafta önce sonuçlandı ve bu anlamda da Meclis'e gelerek ilk torba kanunun içerisinde de aslında biz duyurmuştuk. İnşallah bu izinsiz tütün ticareti yapanlara ilişkin hapis cezasını en azından 6 ay daha 01 Ocak 2022 yılına ertelenmesi noktasında torba kanununa teklifimizi koyacağız ve bunu Meclisimizin takdirine sunacağız." diye konuştu.

6 aylık süre içerisinde kooperatiflerin eksikliklerinin tamamlanması noktasında çalışmaların süreceğini belirten Aydın, "Kooperatiflerin tesisleşmesi noktasında gerekli destekleri sağlayarak, tesislerini kurması noktasıyla inşallah tütün tamamen yasal zemine kavuşmuş olacak." dedi.

Hiç kimsenin tütün üzerinden siyaset yapmamasını isteyen Aydın, şöyle devam etti:

"Tütün çiftçimizin gariban ailelerimizin el emeğidir, alın teridir, çocuklarımızın geleceğidir. Kimse çocuklarımızın geleceği ile oynamasın, biz geçmişten beridir yasak olan bu ürünü ilk defa kaçak olmaktan çıkarıp, yasal bir zemine kavuşturduk. Bu anlamda gerekli altyapı çalışmalarını da tamamladık, kooperatiflerimizde kuruldu, inşallah Meclisimizden 6 aylık daha uzatma süremizi istiyoruz ve bu konuyla ilgili AK Parti'nin tavrı nettir, ortadadır, hiç kimse bu tür provokasyonlara gelmesin. Hiç kimse de tütün üzerinden siyaset yapmasın, tütünü dün yasaklayanlar bugün kalkıp bir başka provokasyonlar içerisine girmesin. Biz her zaman üreticilerimizin ve çiftçilerimizin yanında durduk durmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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