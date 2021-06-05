AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türkiye'nin artık gündemi belirlenen ülke olmaktan çıktığını belirterek, "Dünyanın bütün gündemleri ile uğraşan hatta dünyanın gündemini belirleyen ülke konumuna geldi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türkiye'nin artık gündemi belirlenen ülke olmaktan çıktığını belirterek, "Dünyanın bütün gündemleri ile uğraşan hatta dünyanın gündemini belirleyen ülke konumuna geldi." dedi.

Milletvekili Aydın, Adıyaman'da yürütülen çeşitli yatırımları yerinde inceledi, bilgi aldı.

Gündeme ilişkin açıklamada bulunan Ahmet Aydın, Türkiye'nin büyüyerek güçlendiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşunun birilerini rahatsız ettiğini belirtti.

Türkiye'nin büyüyüp güçlendiğini, emin adımlarla ileriye yürüdüğünü dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu zalimlerin karşısında mazlumlara göğsünü siper etmesi, Birleşmiş Milletlerde 'dünya beşten büyüktür' demesi, İsrail'e 'one minute' demesi, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de, Karadeniz'de Karabağ'da bu ümmetin hakkını hukukunu koruması mazlum Filistinli kardeşlerimize sahip çıkması bütün bunlar bir yerleri rahatsız ediyor. Bunun farkındayız. Türkiye bağımsızlık mücadelesinde artık iplerini kopardı. Artık Türkiye Avrupa'dan Amerika'dan, bir başka yerden yönetilmiyor, onlar bunları görmeli geçmiş Türkiye eski Türkiye yok artık." dedi.

"Türkiye gündemi belirlenen ülke olmaktan çıktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birilerinin sözlerine değil, milletin dediğine baktığını kaydeden Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar da bunu yaptı ve bu birilerini rahatsız etti. Biden daha seçilmeden kalkıp iktidarın devrilmesinin planlarını yapıyorsa, Avrupa'da mazlumların hakkını hukukunu savunan Türkiye'ye karşı bir takım girişimler NATO, Avrupa Birliği eliyle yapılabiliyorsa, içeride çeteler, mafya, PKK, FETÖ hepsi bir arada hareket ediyorsa bunu oturup düşünmemiz lazım. Dolayısı ile Türkiye kim ne derse desin, kim nereden gelirse gelsin sadece ve sadece vatandaşının seçmeninin milletinin dediğine bakar. Türkiye gündemi belirlenen ülke olmaktan çıktı. Dünyanın bütün gündemleri ile uğraşan hatta dünyanın gündemini belirleyen ülke konumuna geldi. Türkiye eskiden el açıp dilenen konumundaydı adeta yardıma talep eden bir ülkeydi ama şu anda dünyada en çok yardım yapan konuma geldi. Bu pandemi sürecinde en iyi yöneten ülkelerden birisi pandemide bile dünyanın süper güçlerine bile yardımda bulunmuş bir ülke. Saldırılar nereden gelirse gelsin vız gelir tırıs gider, biz yolumuza inşallah milletimizle devam etmeye çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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