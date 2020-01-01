AK Parti Adıyaman Milletvekilerinden GAP Gazeteciler Birliğine ziyaret

01.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:02

AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, Yakup Taş ve İbrahim Halil Fırat, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz'ı ziyaret etti.

Kıymaz, AK Parti Adıyaman milletvekillerine cemiyetin 2019 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Taleplerini içeren mektubu Milletvekili Aydın'a takdim eden Kıymaz, isteklerinin çözümü noktasında yardımcı olunmasını istedi.

Kıymaz, üç maddeden oluşan mektubun içeriği hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere 40 yaş üzeri vatandaşların genelinde yakın okuma zorluğu vardır. Gazete yazı puntolarının 10 punto olma zorunluluğu nedeniyle küçük olan gazete harflerinden dolayı vatandaşlarımızın çoğu gazetelerin sadece başlığını okuyor ve içeriğini okuyamamaktadır. Gazete yazı punto ebatlarının 12 punto olarak değiştirilmesi hususunda Basın İlan Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın karar almasını istiyoruz. Bu durum gerçekleşirse gazetelerdeki haberlerin tamamının bütün vatandaşlarımız tarafından okunma imkanı da artacaktır. "

Mektubun ikinci maddesinden de bahseden Kıymaz, taziye ve vefat gibi anonsların gürültü kirliliği oluşturmaması adına yerel televizyon ve radyolardan yapılmasını istediklerini söyledi.

Kıymaz, bu sayede yerel radyo ve televizyonlara da gelir sağlanacağını belirtti.

Mektubun son maddesinden de bahseden Kıymaz, "Türk Hava Yolları'nda eskiden uygulanan ve uygulamadan kaldırılan sarı basın kartı sahiplerine uygulanan tekrar gazetecilere sağlanmalıdır. Bu durum da gazetecilerin ulaşım giderlerine de derman olacak. " diye konuştu.

Mektubu açarak okuyan Milletvekili Aydın ise ilgili kurum müdürlerini arayarak taleplerin yerine getirilmesi konusunda yardımcı olmalarını istedi.



GAP Gazeteciler Birliği Genel Merkezi'nin çalışmalarını taktirle karşıladığını aktaran Aydın, "Sağ duyulu basının her zaman desteğini gördük. Yerli otomobil tasarımı milletimizde büyük heyecan uyandırdı. GAP Gazeteciler Birliği Genel Merkezi de 20 yerli otomobil için yerli otomobil üretimine talip olduklarını söyledi. Yerli üretim milletimiz de karşılık bulmuş oldu." dedi.

Daha sonra fotoğraf çekimi ile ziyaret son buldu.

Ziyarete, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve partililer hazır bulundu.

Kaynak: AA