AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Kongresi yapıldı
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AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, güven tazeledi.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Kongresi yapıldı
19.09.2020 17:43 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:46

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, güven tazeledi.

Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen kongreye AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş ve Muhammed Fatih Toprak ile partililer katıldı.

Kongrede konuşan İl Başkanı Mehmet Dağtekin, birlik ve beraberliğin her şeyin önünde olduğunu dile getirerek "Bu birliğimiz başka yerlere de örnek olacak şekilde sürdüreceğiz. Bizi birbirimize düşürmek isteyenler her zaman olacaktır. Habil ile Kabil'den beridir kardeşi kardeşe düşürüyorlar. Bunu dinlemediğiniz zaman başarıyorsunuz." diye konuştu.

Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Mustafa Alkayış, yeniden seçildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Orhan Pehlül
Orhan Pehlül
AA Editörü
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