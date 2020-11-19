AK Parti Adıyaman İl Kongresi ertelendi
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AK Parti Adıyaman İl Kongresi ertelendi

19.11.2020 15:07 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:11
AK Parti Adıyaman İl Kongresi ertelendi

AK Parti Adıyaman İl Kongresi Başkan Mehmet Dağtekin'in, korona virüs (Covid-19) rahatsızlığından dolayı ertelendi.

AK Parti Adıyaman İl Kongresi Başkan Mehmet Dağtekin'in, korona virüs (Covid-19) rahatsızlığından dolayı ertelendi.

Daha önce 21 Kasım tarihinde yapılması kararlaştırılan ve bu tarih için hazırlık yapılan AK Parti Adıyaman İl Kongresine korona virüs engeli. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in korona virüs hastalığına yakalanmasının ardından AK Parti Genel Merkezi kongreyi ileri bir tarihe erteledi.

Kongrelerin yenilik ve gelişimin birer aracı olduğunu dile getiren İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "Tüm ilçe kongreleri ve merkez ilçe kongresinin ardından il kongresi için 21 Kasım tarihini belirlemiştik. Ancak bu tarihten önce korona virüs salgın hastalığına bende yakalandım. 12 gün önce yakalandığım hastalıkta sona geldim. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm dostlarıma hürmetlerimi sunuyorum.

21 Kasım olarak belirlediğimiz kongre AK Parti il kongremiz rahatsızlığımdan dolayı Genel Merkezimizin talimatları ile ileri bir tarihe ertelendi. Bundan sonra kongre sürecimizle ilgili Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda hareket edeceğiz" diye konuştu.

İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in, Covid-19 hastalığından dolayı genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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