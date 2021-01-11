AK Parti Adıyaman İl Kongresi 18 Ocak'ta yapılacak
11.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:14
AK Parti Adıyaman 7. Olağan İl Kongresi'nin 18 Ocak Pazartesi günü yapılacağı bildirildi.
AK Parti Adıyaman 7. Olağan İl Kongresi'nin 18 Ocak Pazartesi günü yapılacağı bildirildi.
İl Başkanı Mehmet Dağtekin, yazılı açıklamasında, genel merkezin kararı doğrultusunda, yeniden aday olacağını ifade etti.
Dağtekin, il kongresi, 18 Ocak Pazartesi günü Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda saat 12.00'da yapılacağını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül