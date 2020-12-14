AK Parti Adıyaman İl Başkanı Dağtekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Dağtekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

14.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:08

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dağtekin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve eserler hakkında bilgi aldı.

Yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", sporda Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı fotoğraflarını seçen Dağtekin, haber kategorisinde ise Issam Rimawi "Filistinliler direnişte" karesine oy verdi.

Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin en önemli ajanslarından biri olduğu söyleye Başkan Dağtekin, " muhabirlerimizin eline sağlık fotoğrafları seçmekte zorlandık. Ajans muhabirlerine teşekkür ediyorum. Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve hepsini çok beğendi" şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Dağtekin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Dağtekin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Dağtekin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Dağtekin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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