AK Parti Adıyaman 6. Olağan İl Kongresi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İktidarlar iyi bir muhalefetle vardır. Ama biz muhalefetin bu halini gördük, beceriksizliğini, basiretsizliğini, iyiye iyi diyemeyen bir muhalefeti gördük. Onların beceriksizliği, basiretsizliği üzerine inşa edilmiş bir iktidarı değil azmimizle, millete hizmetimizle, onların bize teveccühlerini devam ettirmek mecburiyetindeyiz." dedi.



Elitaş, partisinin Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 6. İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2002'den beri tüm seçimlerde Adıyaman'ın sürekli partilerini desteklediğini ifade etti.



Seçimlere kısa bir süre kaldığını dile getiren Mustafa Elitaş, bu anlamda kongrenin hayırlı olmasını temenni etti.



Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM'de "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok." şeklindeki açıklamalarını eleştirerek, şunları kaydetti:



"Seçim, sandık kurullarından başlar, sandıkları iyi takip ederek, hakkaniyetli bir şeklide sayımını sağlayarak neticeye ulaşır. Onun için teşkilatlar en önemli unsurlarımızdır. Bizler de inşallah bu seçimlere en iyi şekilde hazırlanıp devam edeceğiz. Bakın geçenlerde TBMM'de ana muhalefet partisine mensup bir grup başkanvekili, bizim grup başkan vekiline hitaben diyor ki 'Siz dünyanın en iyi işini de yapsanız, kusura bakmayın biz sizin doğru yaptınız diyecek değiliz' diyor. Kim söylüyor ana muhalefet partisini grup başkan vekili.



Değerli arkadaşlar iktidarlar iyi bir muhalefetle vardır. Ama biz muhalefetin bu halini gördük, beceriksizliğini, basiretsizliğini, iyiye iyi diyemeyen bir muhalefeti gördük. Onların beceriksizliği, basiretsizliği üzerine inşa edilmiş bir iktidarı değil, azmimizle, millete hizmetimizle, onların bize teveccühlerini devam ettirmek mecburiyetindeyiz. İnşallah bu kongremiz hayırlara vesile olacak 3 Kasım'da yapılacak yeni seçimde Adıyaman her zaman olduğu gibi Türkiye'nin ilkleri arasında bulunacak diye umut ediyorum."



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kongreye katılan Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür etti.