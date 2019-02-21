AK Parti Adayı Yazıcı: "Toplu Bir Yönetim Tarzımız Olacak"

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkanı Serkan Yazıcı seçim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Marmaris Rusya Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Adalet ve Kalkınma Partisi Marmaris Belediye Başkanı Serkan Yazıcı seçim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Marmaris Rusya Kültür ve Dayanışma Derneği (MARUS) üyesi yaklaşık 100 kişi ile bir araya geldi. Marmaris ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda konuşan Yazıcı Marmaris'i şifanın olduğu, endemik bitkilerinin ilaç sanayinde kullanıldığı, organik gıdalarla, termaliyle Rusya'da hem de Avrupa'da sağlık dağıtan bir şehir olarak tanıtmak istediğini belirtti. Daha sonra sanatsal faaliyetlerin olmaması ve çocuklarının 16 yaşından sonra ne yapacakları konusunda tedirgin olduklarını dile getiren MARUS üyelerinin sorularını cevaplayan Yazıcı, "Sanat başka bir şey, şehrimizde sanatla ilgili bir şeyler yapan herkesi bir araya getirerek toplantı yapacağız. Toplu bir yönetim tarzımız olacak. Mesela şehri güzelleştirecek grafitiler yaptıracağız. Çocuklarımız için mutlak bir birleşmeye ihtiyaç var. Seçildiğimiz gibi hem çocuklar hem gençler için okulların dahil olduğu festivaller, yarışmalar yapacağız." dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA