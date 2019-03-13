AK Parti Adayı Uysal, Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal seçim çalışmaları kapsamında Fevzi Fırat Caddesinde bulunan esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal 31 Mart Yerel seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Fevzi Fırat Caddesinde bulunan esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelen Uysal 31 Mart'tan sonra her şeyin çok daha güzel olacağını ve vatandaşların daha ileri seviye de hizmet alacaklarını belirtti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde halkın teveccühü ile karşılaşan Uysal, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek "Karabük'te buranın noksanlarını, problemlerini, yapısını bizden daha iyi bilecek kimse yoktur, bizler icraatlarımızla, hizmetlerimizle yatırımlarımızla dağa taşa mühür vurmuş bir partinin temsilcileriyiz, hizmetleriniz ve talepleriniz başımızın üzerindedir. Her zaman yanınızda olacağız. Hiç merak etmeyin. Dün nasıl yanınızda olduysak, bugün de yarında hep sizin yanınızda olacağız" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA