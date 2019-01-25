AK Parti Adayı Seçimi Kazanırsa 5 Yıllık Başkanlık Maaşı Öğrencilere

AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi, seçildiği takdirde 5 yıl boyunca kendisine ödenecek olan belediye başkanlık maaşını burs olarak üniversite okuyan Selçuklu öğrencilere ve ilçedeki sivil toplum örgütlerine bağışlayacağını açıkladı.

AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi, seçim çalışmalarına ilçede ziyaretlerle devam ediyor. Bir ülkenin kalkınması için gerekli olan yegane unsurun başında eğitimin geldiğini ifade eden Osman Başterzi, 5 yıl boyunca alacağı belediye başkanlığı maaşına hiç dokunmayarak üniversitede okuyan Selçuklu öğrenciler ve ilçedeki sivil toplum örgütlerine destek olacağını açıkladı.

Belediye başkanlığı makamının vatandaşlara hizmet makamı olduğunu iyi bildiğini ve bu yüzden seçimi kazanması halinde kendisine ödenecek olan belediye başkanlığı maaşını bağışlamak istediğini belirtti.

Selçuk'un fırsatlarını, dinamiklerini ve sorunlarını çok iyi bildiğini belirten Başterzi, göreve geldikleri takdirde; ilçenin gelişmesi, kalkınması; sorunlarının çözülmesi noktasında kaymakamlık, ilçe halkı, mahalle muhtarları, diğer siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

"İlçemizi hak ettiği yere taşıyacağız"

Selçuk'un tarihiyle turizmiyle dünyanın gıpta ile baktığı bir ilçe olduğunu kaydeden Başterzi, "İlçemizin 11 kilometrelik kumla kaplı kıyısının 4 kilometrelik bölümünde turistik tesislerimiz faaliyet göstermektedir. İlçemiz; arkeoloji, tarih, din ve kültür açısından dünyanın en önemli merkezlerinden biridir. Kentsel dokusu korunan Şirince, tam bir nostalji köyüdür ve ülkemizin farklı illeri hatta Avrupa'dan gelen turistleri kabul etmektedir. Yüzyılı aşkın süreden beri kazı çalışmaları devam eden, 18 kilometrelik arkeolojik alanı bulunan Efes kentimiz bir dünya mirasıdır. İlçemizin tarihinin sanatsal ve doğa zenginliklerinin korunmasını; ilçe halkımızın, esnaflarımızın ve köylülerimizin refah seviyesinin yükseltilmesini sağlayan projelerimizle ilçemizi kalkındıracağız. Başta kaymakamlığımız olmak üzere; muhtarlarımız, ilçedeki diğer siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinin de katkılarıyla ilçemizi hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

Yılda 10 milyon turist bölgeye akacak

Hükümetin Selçuk'a önemli yatırımlar yaptığını ifade eden Başterzi, "Bu anlamda turizmi kalkındırma yolunda önemli olan ve hükümet destekli Efes Antik Kenti'ni denizle buluşturacak Antik Kanal Projesi'nin yakından takipçisi olacağız. 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip Efes'i yeniden denizle buluşturmak için hazırlanan Antik Kanal Projesi'nin tamamlanmasının ardından bölgemize yılda 10 milyon turist bekliyoruz. Bu talebe yanıt vermek için de altyapı çalışmalarımıza başladık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını açıklayamaması kendilerinin parti içi problemleridir. Vatandaşa hizmet için verilen bu yarışta nasıl bir anlaşmazlık çıktığını tabii ki bilemiyorum. Bunun yorumunu Selçuklu hemşehrilerime bırakıyorum. Ben buradayım, Selçuk için elimden geleni yapmaya hazırım" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA