AK Parti Adayı Demir, Kavak'ı Ziyaret Etti

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Demir, Kavak ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Demir, Kavak'ta partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ederek yerel seçimlerde destek istedi.

Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak belirlenmesinin ardından çalışmalara başladığını ifade eden Demir, seçilmesi durumunda hedeflerini dile getirdi.

Demir, gönüller yapmak istediğini ifade ederek, "Gönül belediyeciliği anlayışıyla ilk işimiz planlı ve programlı bir şekilde çalışmak. Acil altyapı hizmetlerine öncülük verilecek. Mahallelerinizin ve vatandaşlarımızın talep ve sorunlarını yerinde tespit edeceğiz." dedi.

Altyapı çalışmalarına ağırlık vereceğini vurgulayan Demir, "Yapacağımız yol, su, kanalizasyon ve diğer altyapı hizmetlerimiz öyle 8-10 senede yenilenen bir hizmet olmayacak. Düzgün ve sağlam olacak. 5 milyar liralık yatırım planlaması yapmaktayız." dedi.

Demir, tüm AK Parti teşkilatıyla 31 Mart yerel seçimlerinde en yüksek oyu alabilmek için çalıştığını söyledi.

Programa AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile partililer katıldı.