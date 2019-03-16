AK Parti Adayı Atilla'dan Diyarbakır'a Metro, Metrobüs ve Teleferik Projesi

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve AK Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cumali Atilla, yeni dönem projelerini tanıttı. Atilla, Dağkapı ile İstasyon semti arasında hafif metro hattı, 96 aracın hizmet vereceği 8 metrobüs hattı ve Fiskaya ile üniversite arasında 2 kilometrelik teleferik hattı yapacaklarını açıkladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve AK Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cumali Atilla, 2019- 2024 dönemi için projelerini tanıttı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Proje Tanıtım Toplantısı'na Cumali Atilla'nın yanı sıra AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Atilla, seçilmesi durumunda gerçekleştirmeyi planladığı 15 ana projeyi sinevizyon gösteriyle tanıttı. Toplantıda kültür, sanat, turizm, sosyal, çevre, yol, fen, yerel kalkınma, akıllı şehir, spor, kentsel dönüşüm gibi birçok alandaki proje tanıtıldı. Başkan Atilla'nın açıkladığı projeler arasında, 2,2 kilometre uzunluğunda Dağkapı ile İstasyon arasında hafif metro hattı, 131 kilometre uzunluğunda 96 aracın hizmet vereceği 8 metrobüs hattı ve Fiskaya ile üniversite arasında 2 kilometrelik teleferik hattı projeleri de yer aldı.

Kentte 2 yıl önce emanet aldığı belediye başkanlığı görevini en temel belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalan Diyarbakırlılara yakışacak şekilde yerine getirmeye çalıştığını vurgulayan Başkan Vekili Cumali Atilla, şehrin her yerine hizmet götürmeye ve gönüllere dokunmaya çalıştıklarını ifade etti. Atilla, görev süresince Diyarbakır'ın çevresiyle, doğasıyla, tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çekici bir dönüşüm ve değişim sürecine girdiğini belirterek, 17 ilçede 1042 mahallede tüm vatandaşlara hizmet sunduklarını dile getirdi. Atilla sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sur'umuz, Hevsel Bahçeleri ile UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Değerleri olarak tescil edilmiştir. Bu kültürel mirasın bir parçası olan Kırklar Dağı'nın bir türkü tadında kalması ve yaşaması adına burayı beton yığınına çeviren yanlış uygulamaya son vererek 'Kırklar Dağı'nın düzü'nü şehrimize yeniden kazandırdık. Görev yaptığımız 2 yıllık süreçte sosyal belediyecilik ilkesi ile hareket ettik. Yaşam ve spor merkezleri, çamaşır evleri, bilgi evi, kitap kahveleri, millet kıraathanesi ile çocuklara yönelik sanatsal faaliyetlerin yapıldığı mekanlar ve sosyal tesisler inşa ettik, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz misafirhane hizmeti sunduk. Toplu taşıma filomuza 133 yeni otobüs ekleyerek, otobüs sayımızda yüzde 80 oranında bir artış sağladık. Bu sayede şehrimizde toplu taşıma hizmetinde ciddi bir rahatlama sağlandı. Ayrıca 433 kırsal mahallemize ilk defa toplu taşıma hizmeti sunmaya başladık. Hemşehrilerimize klimalı duraklarla da hak ettikleri konforlu hizmeti sunduk. Çocuklarımıza trafik kültürünü aşılamak ve trafik kurallarını öğretmek için Trafik Eğitimi Parkını tamamladık. Öte yandan, şehir trafiğinin akıcılığını sağlamak için 56 kavşakta akıllı trafik sistemine geçildi. Yeni, yenilenmiş ve aydınlatılmış cadde ve bulvarlarıyla Diyarbakır, gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler için büyüleyici bir şehir algısına sahip olmuştur."

Kent merkezinde 1 milyon 250 bin ton sıcak asfalt serdiklerini hatırlatan Atilla, Diyarbakır'ın 26 bulvar ve 90 caddenin düzenlemesi ile kent estetiği ve kent imajı olarak iftihar edecekleri bir şehir olduğunu ifade etti.

Altyapı hizmetlerinde 660 milyon liralık yatırımla 615 kilometre içme suyu, 320 kilometre kanalizasyon, 85 kilometre yağmur suyu hattı ve 160 sondaj çalışması yaptıklarını belirten Atilla, "Söz konusu projelerinin büyüklüğü ve hizmetin sizlere ulaşma hızı ve kalitesi dikkate alınırsa, çok kısa sürede birçok alanda yapılan yatırımların değeri ve önemi anlaşılacaktır. Yaklaşık olarak 1 milyar 250 milyon liralık yatırımla belediyemizi 1 kuruş borçlandırmadan bu projelerimizi hayata geçirdik. Bu hizmetleri yerine getirirken, bu bütçeleri yönetirken, dürüst, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket ettik. Kapsayıcı, kucaklayıcı ve kimseyi de ötekileştirmeden kaliteli bir hizmet için çalışmalarımızı en güzel şekilde sürdürdük. Altyapı ve ulaşımda tüm sorunlarını çözmüş, yeşil alanları ve millet bahçeleriyle bambaşka bir Diyarbakır inşa edeceğiz. Dicle Vadisi projeleri, kültürel mirası koruma çalışmaları ve turizm altyapısına yönelik projeleri hayata geçirerek turizmde şehrimizi yakın dönemde 1 milyon turistin ziyaret edeceği turizm şehri yapacağız" diye konuştu.

Diyarbakır için hayata geçirecekleri projeleri vatandaşların ortak aklı ve onayı ile uygulayacaklarını açıklayan Atilla, "Biz bu şehrin aşığıyız, biz bu şehre hizmet etmeye sevdalıyız. Hiç şüpheniz olmasın, huzurlu ve mutlu bir Diyarbakır için tevazu, samimiyet ve gayret ile çalışacağız. Kaldığımız yerden devam etmek, yeni projelerimizi hayata geçirmek için Diyarbakır 31 Mart'ta yeni bir tarih yazacak ve Diyarbakır'ımızı AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız" dedi.

Metro projesinin detaylarını anlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve AK Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cumali Atilla, Dağkapı- İstasyon hafif metro hattının 2,2 kilometre uzunluğa sahip olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Hafif metro hattımızın istasyonları ise Dağkapı metro istasyonu, Kışla Caddesi metro istasyonu, Anıt metro istasyonu, Gar metro istasyonudur. Şehrimizde daha konforlu bir yolculuk sağlanması adına 8 metrobüs hattı yapılması planlanmıştır. Toplam 96 aracın hizmet sunacağı hattın uzunluğu 131 kilometredir. Bu projemiz de Ulaşım Ana Planı'nın sonucuna göre uygulanacaktır. Projemiz kapsamında Fiskaya- Üniversite arasında 2 kilometrelik bir teleferik hattı yapılarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. Planladığımız hafif raylı sistemin de güzergahları ve toplam uzunluğu iki şekilde planlanmıştır. 1'inci güzergah 9 kilometrelik Mahabad Bulvarı-Havaalanı, 2'nci güzergah ise 12 kilometrelik Mezopotamya Bulvarı-Havaalanı güzergahıdır. Bu projelerimizin tümü birbiriyle entegre edilmiş şekilde hazırlanmıştır."

- Diyarbakır

Kaynak: DHA