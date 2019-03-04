AK Parti Adayı Akdoğan'dan CHP Adayı Günel'e Eleştri

Kuşadası'nda belediye başkanlığı seçimi yaklaşırken, AK Parti ve CHP adayları arasındaki karşılıklı açıklamalar seçimin tansiyonunu iyice yükseltiyor.

Son olarak sosyal medyada katıldığı bir canlı yayın programında bir kadın izleyiciyle sorduğu sorunun ardından polemiğe giren CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'in izleyene yönelik söylemlerine AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan sert tepki gösterdi. CHP adayının canlı yayınlanan programda bir kadın izleyene hakaret ettiğini ileri süren Fuat Akdoğan, CHP adayı Günel'in tehdit siyaseti yaptığını iddia etti.

Sosyal medyadan yazılı bir açıklama yapan AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, Kuşadası'nın geçmişte tehdit siyasetinden çok şeyler çektiğini belirterek, "Seçim tarihi yaklaştıkça kaybedeceğini iyice anlayan CHP'nin adayı, bu hezeyanla canlı yayınlanan bir sosyal medya paylaşımında kendisine sadece soru soran Kuşadalı hemşerimiz bir genç kadını tehdit ederek, ağır hakaretler içeren ifadeler kullanmıştır. Kamuoyunun önünde cereyan eden bu vahim olay, Tuğçe Alev isimli hemşerimizin suç duyurusunun ardından yargıya intikal etmiş ve hemşerimiz ile ilgili koruma kararı verilmiştir. Aday adaylığı ve adaylık süresinde de birçok esnafımızı, kendi partisinden de bir çok siyasetçiyi ve vatandaşı tehdit eden ve siyaset ahlakı yerine mafya vari yöntemleri tercih eden CHP adayının hemşerimiz bir genç kadına yönelik bu son tehdit, hakaret ve iftiraları ileriye dönük kirli emellerini net şekilde ortaya koymuş, seçimlere kısa bir süre kala bardağı taşıran son damla olmuştur"dedi.

Açıklamasından geçmiş yıllardan da örnekler veren AK Parti adayı Fuat Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Tüm Kuşadası'nın malumu olduğu gibi, Kuşadası tehdit siyasetinden, mafya vari yöntemlerden çok çekmiştir. İhtiyacımız olan tehdit siyaseti değil, hizmet siyasetidir. Sizlerin bildiği gibi bugün CHP adayının denemeye çalıştığı yöntemler nedeniyle bir dönem adı mafya ile anılan Kuşadamızı, belediye başkanı olarak 1999-2009 yılları arasında 10 yıl boyunca verdiğim mücadele ve devletimizin de desteğiyle pisliklerden, mafya bozuntularından temizledik. Ancak gelinen noktada hala daha aynı mafya vari yöntemler, aynı tehdit siyasetinden medet uman kırıntıların karşımıza çıktığını görüyoruz. Hiç kimse buna sessiz kalacağımı, bu mafya bozuntusu tehdit siyasetçilerine izin vereceğimi benden bekleyemez. Geçmişte nasıl aynı zihniyetin temsilcilerinin plajlarını, büfelerini, kaçak yapılarını, rant sevdalarını yerle bir edip, Kuşadası'nı bu kirli emel peşinde koşan tehdit siyasetçilerinden kurtardıysak, bugün de aynısını yaparım, yapacağım. İnanın bana karşımızda Kuşadası'nı tekrar parsel parsel satmaya, işin gerçeği Kuşadası'na çökmeye gelen bir ekip var. Sizden ricam, destekçilerini, etrafındaki insanları, beraber olup belediyeyi yönetmek istediği sözde kadrosunu, bugüne kadarki yaşantısını, yaşantısı içerisindeki davaları, davaların içindeki sonuçları, nereden gelip, nereye gittiğini, tüm ilişkilerini, bunların hepsini lütfen siz de gözden geçirin. Kuşadası üzerindeki kirli emelleri çok net göreceksiniz. Kuşadası 1999 yılından sonra ikinci bir kurtuluş mücadelesi vermektedir. 1999 yılında olduğu gibi bugün de ben buna müsaade etmeyeceğim, kirli emelleri olanların Kuşadası üzerindeki kirli hesaplarını sizlerle birlikte bozacağım. Kuşadası'nın ihtiyacı olan tehdit değil hizmettir, Biz hizmet için yola çıktık. Biz hizmet için koşarken başkalarının Kuşadası'na çökme planlarına hep birlikte dur diyeceğiz. CHP adayının tehdit ve hakaretleri sonucu savcılığa suç duyurusunda bulunan ve koruma kararı verilen hemşerimiz Tuğçe Alev'e geçmiş olsun dileklerimi ileterek, sonuna kadar arkasında olduğumuzun bilinmesini isterim"- AYDIN

Kaynak: İHA