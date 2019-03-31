AK Parti Adayı Acar Kızılcahamam Belediye Başkanı Oldu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Süleyman Acar belediye başkanı oldu.

Kızılcahamam'da AK Parti'nin başkan adayı Süleyman Acar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. - ANKARA

Kaynak: İHA