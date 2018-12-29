AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Çıkan Gerginlik Sona Erdi! Kol Kola Fotoğraf Çektirdiler

AK Parti'nin, İstanbul il ve ilçe adaylarını tanıtacağı tören öncesi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Bahçelievler ve Sultanbeyli'den gelen gruplar arasında kavga çıktı. İki grup arasında çıkan kavgaya polisin müdahale etmesinin ardından ortamdaki gerginlik azaldı. Bir araya gelen gruplar objektiflere dostluk pozu verdi.

GRUPLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Bahçelievler ve Sultanbeyli'den gelen guruplar arasında kavga çıktı. Olayları araya giren polis ekipleri bitirdi.

TARTIŞMA, YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İki gurup arasındaki kavgaya oturma düzeni neden oldu.Oturma düzenine itiraz eden iki grup arasındaki tartışma daha sonra yumruklu kavgaya dönüştü.

GERGİNLİK SONA ERDİ

İki grup arasında çıkan kavgaya polisin müdahale etmesinin ardından ortamdaki gerginlik azaldı.

DOSTLUK POZU VERDİLER

AK Parti aday tanıtım toplantısına damga vuran kavgada gruplar bir araya gelerek barıştı. İki grup daha sonra beraber objektiflere poz verdi.