AK Parti Aday Adayı Başvurularını Almaya Başladı

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimleri için partilerinden aday olmak isteyenlerin başvurularının bugün itibarıyla kabul edilmeye başlandığını bildirdi.

Mersinli, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerde AK Parti'den aday olmak isteyenlerin 5-12 Kasım tarihlerinde başvuru yapabileceğini söyledi.

Süreçte mevcut belediye başkanlarının durumuna genel merkez yönetiminin karar vereceğini dile getiren Mersinli, bunun dışında kamu kurumlarında görev yapan seçimlerde aday olmayı düşünenlerin ise YSK tarafından açıklanan takvime göre en geç 1 Aralık tarihinde bulundukları görevlerden istifa etmesi gerektiğini hatırlattı.

Başarılı başkanlar 4. kez aday olabilecek

Mersinli, AK Parti'nin "3 dönem" kuralının yerel seçimlerde de geçerli olduğunu ama bunun katı bir uygulama olmayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"O kurala takılan herkes aday olamayacak değil, genel merkezimizin 'biz bu ilçede ya da ilde 3 dönem kuralına takılan şu ismi aday göstermezsek bu bölgede seçim kazanamayız' kanaati oluşan yerlerde 3 dönem kuralı tanınmayacak."

Mersinli, aday adaylarının başvurularının alınmasının ardından aday belirleme sürecinin başlayacağını belirterek, bu süreçte her zaman yaptıkları temayül (eğilim) yoklamasını bu kez internet tabanlı olarak yapacaklarını sözlerine ekledi.