AK Parti Adapazarı Adayı Mutlu Işıksu'dan İlk Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adapazarı Belediye Başkanı Adayı olarak Mutlu Işıksu'yu açıkladı. Işıksu, "Tevazu, samimiyet ve gayretimizle gönüllere gireceğiz. Tüm benliğimizle Adapazarı için çalışacağız" dedi.

Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde Sakarya'ya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. En çok merak edilen ilçelerden Adapazarı'nın adayı da belli oldu. Uzun yıllar AK Parti Teşkilatlarında görev alan Mutlu Işıksu, son olarak da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 4 buçuk yıl görev yapmıştı. Mutlu Işıksu, Adapazarı Belediye Başkan Adayı olarak yaptığı açıklamada, "Tevazu, samimiyet ve gayretimizle gönüllere gireceğiz. Tüm benliğimizle Adapazarı için çalışacağız. Hep birlikte Adapazarı'ndaki hizmetleri çok daha iyi seviyelere taşıyacağız" dedi.

Aday adaylığı sürecinde tüm adaylarda ve teşkilat yöneticilerinde erdemli bir duruş olduğunu hatırlatan Mutlu Işıksu, "AK Parti'nin milletin partisi olduğu bilinciyle hareket eden, üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getiren tüm AK Parti ailesine teşekkür ediyorum. Olgun, birbirine yardımcı olan bir aday adaylığı dönemi yaşadık. Bu süreçte desteklerini, dualarını bizlerle paylaşan tüm gönül dostlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle adaylığımız açıklandı. Bundan önce bazı proje hazırlıklarımız vardı, bu süreçte çalışmalarımızı milletimizle paylaşacağız, yeni talepleri ve ihtiyaçları belirleyerek hazırlıklarımızı tamamlayacağız" diye konuştu.

"Cumhur ittifakıyla güçlü hizmet"

Başkan Adayı Işıksu, Cumhur ittifakının ortak adayı olduğunu belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kenetlenerek meydanlara inen ve tüm şer odaklarına meydan okuyan Cumhur İttifakı'yla bu seçimlerde de Allah'ın izniyle başarılı bir sonuç alacağız. Niyet halis olunca, akibet de hayr olur. Biz Adapazarı'nı seviyoruz, Adapazarı'na sevdayla hizmet etmeye talibiz" şeklinde konuştu.

"Adapazarı'nı geleceğe hazırlayacağız"

Mutlu Işıksu, yeni hükümet sisteminin yeni belediyecilik anlayışını zorunlu hale getirdiğine dikkat çektiği açıklamasında, "Artık Türkiye eski Türkiye değil, yeni bir Türkiye var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle başlayan değişim, eski kalıplara sığdırılmış belediyecilik anlayışını büyük ölçüde değiştiren AK Parti Belediyeciliğini daha da geliştirmeyi zorunlu hale getirmiştir. Bizler de Adapazarı'na bir gelecek vizyonu oluşturuyoruz. Seçim süreci boyunca şehrin tüm çevreleriyle yakın bir iletişim ortamı oluşturarak Adapazarı'nın on yıllarını planlamayı ve bu planları da tek tek hayata geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Farklılıklarımız zenginliğimizdir"

Adapazarı'nın kaybedecek zamanı olmadığını da vurgulayan Mutlu Işıksu, "Sorun değil çözüm üreten bir yapılanmayla hizmet etmeye talibiz. Başta eğitim ve ticaret olmak üzere sağlığa, kültüre ve sanata, tarıma, sosyal hayatın tüm alanlarına hitap edebilecek, Adapazarı'nı ileriye taşıyacak projelerimiz var. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatini rehber edinerek bundan sonra; bölmek başkalarına, bütünlemek bize; suçlamak başkalarına, katlanmak bize; kötü söz başkalarına hoşgörü bize olacak. Bizim yönetim anlayışımız Adapazarı'nın tarihi kökleriyle örtüşen, çalışan, üreten ve hoşgörüyle farklılıkları zenginleştiren bir yönetim anlayışıdır. Biz Adapazarı'na değer katan, tarihsel ve kültürel zenginliğimizi oluşturan ve gönlü, hatıraları, hayalleri bu şehirle olan tüm vatandaşlarımızın Belediye Başkanı olacağız. Bu vesileyle tüm Adapazarılı hemşehrilerimi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA