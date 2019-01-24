AK Parti Adana'nın 5 İlçesinde Adayını Açıkladı

AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, genel merkezin kararı doğrultusunda 5 ilçedeki adaylarını kamuoyuna tanıttı.

Güler, partisinin il binasında düzenlediği toplantıda, AK Parti Genel Merkezi'nce alınan karar gereği Adana'da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere "Cumhur İttifakı" olarak katılacaklarını belirtti.

Bu kapsamda büyükşehir ve 10 ilçede ittifak ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adaylarını destekleyeceklerini vurgulayan Güler, bunun dışında kalan 5 ilçede ise parti adaylarını belirlediklerini aktardı.

Güler, devletin bekası için Cumhur İttifakı'nın vazgeçilmez bir unsur olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu seçim özel değil, uzun süreli bir ittifaktır. Tüm teşkilatımızın Cumhur İttifakı'na bağlı kalmasını özellikle rica ediyorum. Şahsi ihtiraslarımızı bir tarafa bırakarak, ittifakımızın başarılı olması için gece gündüz 31 Mart'a kadar çalışacağız ve büyükşehir ile beraber 15 ilçemizi Cumhur İttifakı'na kazandıracağız."

Şerif Güler, konuşmasının ardından, belediye başkan adaylığına Seyhan'dan eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Yüreğir'den eski Gençlik Kolları İl Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, Ceyhan'dan mevcut Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak, Aladağ'dan mevcut Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Tufanbeyli'den mevcut Belediye Başkanı Remzi Ergü'nün gösterildiğini açıkladı.

Kaynak: AA