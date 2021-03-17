AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci Kozan'da incelemede bulundu
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AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci Kozan'da incelemede bulundu

17.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:39
AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci Kozan'da incelemede bulundu

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Kozan ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Kozan ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Partisinin ilçe, kadın ve gençlik kolları üyeleriyle buluşan Zenbilci, daha sonra Kozan Kalesi'nde mahalle muhtarlarıyla görüştü.

Muhtarlarla sohbet ederek onların sorunlarını dinleyen Zenbilci, çözüm önerilerinde bulundu.

Zenbilci, daha sonra mahalleleri gezip vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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