AK Parti Adana Milletvekili Aday Adayı Gülaçtı: "Kavga, Polemik, Kriz Değil; Proje, Fikir, Hizmet...

AK Parti'den Adana milletvekili aday adayı olmak için belediye meclis üyeliği ve AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Ozan Gülaçtı, "Kavga, polemik, kriz değil; proje, fikir, hizmet üreteceğiz" diye konuştu.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için belediye meclis üyeliği ve AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Gülaçtı, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Kişisel hırslara kapılmadan çalmadık kapı, kazanmadık gönül bırakmayacaklarını kaydeden Gülaçtı, "Kavga, polemik, kriz değil; proje, fikir, hizmet üreteceğiz. Milletin iktidarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hep birlikte 2023 hedeflerine yürüyecek; 2051 ve 2071 hedeflerimizi gençlerimize, çocuklarımıza emanet edeceğiz. Tıpkı bizlerden önce görev yapan kıymetli büyüklerimizin bizlere emaneti gibi. 'Edeceğiz' diyorum çünkü siz hemşehrilerimizle ile aynı dili konuşuyoruz. Yarının umutlarını bu heyecanla bugünden besliyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda attığımız her adımda, büyük ve güçlü Türkiye idealine biraz daha yaklaşıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin şakası olmayan, ihmale gelmeyecek bir seçimin arefesinde olduğuna dikkat çeken Gülaçtı,"Bu ülkenin refahı, istikrarı, normalleşmesi ve demokratikleşmesi için çok önemli bir adım atmak üzereyiz. Milletin üzerine oynanan oyunları bozmaya devam edeceğiz. Milletimiz inşallah 24 Haziran'da tarihsel bir ödevi yerine getirmenin heyecanı ve hazırlığı içinde.Milli iradeyi iliklerine kadar özümsemiş ve 16 yıldır milletin partisine desteğini esirgemeyen milletimiz yine 24 Haziran'da tarih yazacaktır. Milletimizin bu teveccühünü partimiz asla yerde bırakmamıştır.2002 yılında iktidara gelen partimiz kuruluşundan bugüne aralıksız olarak Türk siyasi hayatında bir çok işe imza atan parti olarak varlığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Gülaçtı, AK Parti'nin Türk siyasi ve sosyal yaşamında önemli değişimlere de imza attığına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bu sebeple AK Parti'nin siyaset, dış politika, ekonomi ve toplum alanlarında izlediği politikaların Türkiye'de yol açtığı değişimi söylemeden geçemeyiz. Bu değişimin mimarı elbette başta Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve parti büyüklerimizdir.Bizler her zaman kendimizi millete emanet ettik ve milletin sözünün üzerine söz olmayacağını her ortamda dile getirdik,getirmeye de devam edeceğiz.İki aydan az bir zamanımız kaldı. İnşallah 24 Haziran'dan sonra bambaşka bir Türkiye'nin kapılarını aralamış olacağız. Mesele memleket meselesidir, mesele aydınlık yarınlarımız meselesidir. Bir olacağız, beraber olacağız, birlikte Adana, birlikte Türkiye olacağız. Ben bundan eminim.Vereceğimiz karar sadece çocuklarımızı değil sadece torunlarımızı değil gelecek neslimizi ilgilendiren bir karar olacaktır.Bu bilinçle çalışacağız ve seçimlerden zaferle çıkacağız." - ADANA