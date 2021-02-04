AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Yumurtalık ilçesinde vatandaşlarla buluştu
04.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:18
AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Yumurtalık ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Yumurtalık ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaldırım Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Doğru, mahalle haklının sorunlarını dinleyerek çözüm yolları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Doğru, vatandaşların isteklerinin not alındığını, bunların ilgili birimlere iletileceğini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak