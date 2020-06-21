AK Parti Adana Kadın Kolları Başkanlığından kan bağışı kampanyası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Adana Kadın Kolları Başkanlığından kan bağışı kampanyası

AK Parti Adana Kadın Kolları Başkanlığı, Türk Kızılay için kan bağışı kampanyası başlattı.

AK Parti Adana Kadın Kolları Başkanlığından kan bağışı kampanyası
21.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:14

AK Parti Adana Kadın Kolları Başkanlığı, Türk Kızılay için kan bağışı kampanyası başlattı.

Partinin Kadın Kolları Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Türk Kızılay ile "Bir kan üç can kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası organize edildi.

Gençlik Meydanı'nda düzenlenen kampanyanın açılış programında konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, teşkilatlarının yanı sıra tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Programa, Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can ve AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Film değil gerçek! 'Sazan sarmalı' yöntemiyle 14 bin lira dolandırdılar
Film değil gerçek! "Sazan sarmalı" yöntemiyle 14 bin lira dolandırdılar
Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı
İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Serdar Aziz Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: AK Parti Adana Kadın Kolları Başkanlığından kan bağışı kampanyası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 15:25:50. #1.15#
title