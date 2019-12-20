AK Parti Adana İl Yürütme Kurulu belirlendi

20.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:46

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, İl Yürütme Kurulunu belirledi.



Başkan Ay, son derece aktif bir yönetim kurulu oluşturduklarını belirterek, "Tüm arkadaşlarımızın alanlarında tecrübeli ve Adana dinamiğine uygun olmalarını ön planda tuttuk" dedi.



AK Parti Adana İl Yürütme Kurulu şöyle oluştu:



Mehmet Ay (İl Başkanı) Faruk Aytek (İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı) Salih Sarı (Teşkilat Başkanı) Adem Sağlam (Seçim İşleri Başkanı) Aytekin Uçar (Tanıtım ve Medya Başkanı) İsa Bozkurt (Dış İlişkiler Başkanı) Emine Karaköse (Sosyal Politikalar Başkanı) Turgut Erişmen (Yerel Yönetimler Başkanı) Muhittin Çolak (Ekonomik İşler Başkanı) Şahin Cerit (Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı) Kasım Pamuk (Mali ve İdari İşler Başkanı) Aslı Çelik (Ar-Ge Başkanı) Hayriye Karaca (İnsan Hakları Başkanı) Kürşat Akpınar (Çevre Şehir ve Kültür Başkanı) Mustafa Özkan (İl Sekreteri) ve Abdurrahman Yeşiltaş (Başkan Danışmanı) - ADANA

Kaynak: İHA