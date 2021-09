AK Parti Adana İl Başkanlığının üyelik çalışmaları

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 18 günde partiye 5 bin yeni üye hedefi doğrultusunda başlattıkları çalışmalarda 7 bin 781 üye sayısına ulaştıklarını belirtti.

Ay, yaptığı yazılı açıklamada, partiye yeni üye kazandırma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bildirdi.

İl teşkilatı olarak Adana'da her ay 5 bin kişiyi partiye kazandırma hedefi koyduklarını ifade eden Ay, şunları kaydetti:

"Genel merkezimiz tarafından başlatılan 'Her Ay Her Sandıkta Bir Yeni Üye' kampanyasında Adana'mızda her ay sandık sayımız olan 4 bin 895 üye hedefini 5 bin yeni üye olarak belirlemiştik. AK Parti Adana Teşkilatı olarak yeni bir rekora koşuyoruz. Üye seferberliğinin 18'inci gününde belirlediğimiz hedefi geçerek yeni üye sayımız 7 bin 781'e ulaştı. Öncelikle AK Parti ailemize üyelik kayıtlarını yaptıran kıymetli hemşerilerimize aramıza hoş geldiniz diyorum. Fedakarca çalışan özellikle hanım kardeşlerimiz olmak üzere tüm teşkilatlarımıza da teşekkür ediyorum."

Ay, eylül ayı hedeflerini 15 bin yeni üye olarak güncellediklerini belirtti.