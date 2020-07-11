AK Parti Adana İl Başkanı: Siyasi şov uğruna şehrimiz rezil edildi
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AK Parti Adana İl Başkanı: Siyasi şov uğruna şehrimiz rezil edildi

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, makam odasındaki masa, sandalye ve mobilyaları haczedilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a tepki gösterdi.

AK Parti Adana İl Başkanı: Siyasi şov uğruna şehrimiz rezil edildi
11.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:05

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, makam odasındaki masa, sandalye ve mobilyaları haczedilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a tepki gösterdi. Başkan Ay, "Sayın Karalar şov yapma, Adana'nın imajını kötüleme. Şehrine bu utancı yaşatan bir belediye başkanı için en şerefli hareket, istifa etmektir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin önceki döneminde ihalesi alınan yol yapım ve kilit parke işini tamamlayan firmanın borcu nedeniyle dün öğle saatlerinde, belediyenin temmuz ayı meclis toplantısının 3'üncü oturumu yapıldığı sırada Başkan Zeydan Karalar'ın makamındaki koltukları ve masaları, haczedilerek kamyonete yüklendi. Başkan Zeydan Karalar, 2016'da alınan bir ihale üzerine yapılan işin parasının alamadığı gerekçesiyle kendilerinin hacizle karşı karşıya bırakıldığını ve makam odasındaki eşyalarının alındığını kaydetti. 

'İSTİFA ETMELİDİR'Konuyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ise, Büyükşehir Belediyesi'nin bir skandala daha imza attığını kaydetti. Başkan Ay, "Kıymetli hemşehrilerim, Adana Büyükşehir Belediyesi dün skandal bir olayla daha gündem oldu. Borcunu ödeyemeyen Adana Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık makamı haczedildi. Böyle bir utancı Adana'mıza yaşatan Sayın Zeydan Karalar'ı ve mensup olduğu zihniyeti kınıyorum. Belediye hacze konu olan bu borcu ödeyecek maddi güce sahiptir. İcra takibinden sonra da alacaklı firmadan mal alımı iddiaları mevcuttur. Ancak borcu ödemeyip, haciz gelmesini sağlayarak, mağdur edebiyatı ile şov yapmıştır. Sayın Karalar, siyasi şov uğruna şehrimizi rezil etmiştir. Belediyenin 2019 yılında 2 milyar TL eski para ile 2 katrilyon geliri varken Sayın Başkan utanmadan çıkıp, makam odası haczedildikten sonra oraya birkaç sandalye koyarak görüntü veriyor. Şehrine bu utancı yaşatan bir Belediye Başkanı için en şerefli hareket, istifa etmektir" dedi.'SIRADAN BİR OLAY DEĞİL'

Haciz olayının sıradan bir olay olmadığını belirten Başkan Ay, "Yönetilemeyen Adana Büyükşehir Belediyesi'nin iflas ettiğinin resmidir. Milyarlarca liralık bütçeye sahip Adana Büyükşehir Belediyesi'ni iflasa götüren Sayın Başkan, dün yaşanan haciz olayı ile Adana'mızı Türkiye kamuoyu önünde rezil etmiştir. Makam odası haczedilen bir belediye başkanı için bundan daha büyük bir utanç olmaması gerekir. Bu rezaleti şehrimize yaşatan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı derhal istifa etmelidir. Makam odası haczedilmiş bir belediye başkanının 'bu şehri yöneteceğim' iddiası kalmamıştır. O sebeple de hemen bunu şova çevirecek manevraları yapmayı çok iyi biliyor. CHP Adana İl Başkanı olduğu dönemde de il teşkilatına haciz gelmiş ve bu utancı teşkilatına da yaşatmıştır. Şimdi aynı utancı şehrimize de yaşatmaktadır. Sayın Karalar'ın beceriksiz yönetim anlayışı sadece bugünün meselesi değildir, geçmişten gelen bir durumdur. Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediye kasasını AK Parti'li yönetimden artı 30 milyon lira ile devralan Sayın Karalar, belediye kasasını 140 milyon borçla bırakmıştır. Hemşehrileri tarafından kendisine emanet edilen makam odası, belediye başkanının şerefidir, onurudur, itibarıdır. Bu makam Adanalıların makamıdır. Bu emanete halel getiren bir belediye başkanı için söylenecek tek söz kalmıştır, o da 'yazıklar olsun' dur. Sayın Zeydan Karalar, makam odasına dahi sahip çıkamayan beceriksiz yönetim anlayışı ile tarihe geçmiştir. Adana'mıza bu utancı yaşatan Sayın Karalar ve zihniyetini, gelecek nesiller de utançla anacaktır. Bu kara leke, bu zihniyetin alnından hiçbir zaman silinmeyecektir. Sayın Başkan derhal istifa etmelidir. Makam odası haczedilen birinin başkanlık sıfatı kalmamıştır. Bundan sonra o makamda kaldığı her an Adana'mız için bu utancın daha da büyümesi demektir. Sayın Başkan bu utancı şehrimize daha fazla yaşatmasın ve derhal istifa etsin" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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