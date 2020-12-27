AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'dan yıl sonu değerlendirmesi
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AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'dan yıl sonu değerlendirmesi

27.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:33
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'dan yıl sonu değerlendirmesi

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen il teşkilatı olarak dolu dolu geçen bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen il teşkilatı olarak dolu dolu geçen bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Ay, Yüreğir Kültür Merkezi'nde, Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen yılın son ilçe başkanları toplantısında, 15 ilçe başkanının yanı sıra il başkan yardımcıları, il kadın ve il gençlik kolları başkanlarıyla buluştu.

Pandemi sürecinde her türlü olumsuzluklara rağmen bu yılı AK Parti Adana İl Başkanlığı olarak çok verimli geçirdiklerini kaydeden Ay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle, kentimizle ilgili yatırımların Ankara bazında takipçisi olduk. Ar-Ge Başkanlığımızın düzenlediği 19'uncu Dönem Siyaset Akademisi'nde, Adana olarak 750 kayıt ile 38 il arasında ikinci olduk. Pandemi sürecinde yaklaşık 26 bin yardım kolisi dağıttık. Bu süre zarfında 15 ilçemize en az 3'er kez gittik. 830 mahalle başkanımızı ve muhtarımızı ziyaret ettik. Gönüller kazanarak üye seferberliği çalışmasında 62 bin yeni üyemizi 5 ay gibi kısa bir sürede AK Parti ailemize kazandırdık. 240 bin olan üye sayımızı Adana'da 300 bine çıkardık. 2021 yılı için de hedeflerimizi ortaya koyduk. Kentimizde dokunmadık gönül bırakmayacağız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Adana'mızda başarı hikayesi yazacağız. Adana'yı AK Parti'nin kalesi yapacağız."

Başkan Ay, 3 ilçenin kongresinin önümüzdeki günlerde yapılacağını, ardından da il kongresini gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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