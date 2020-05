AK Parti Adana İl Başkanı Ay ve milletvekillerinden CHP'ye eleştiri Açıklaması AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, "Biz AK Parti Adana kadroları olarak CHP'nin Adana'yı yönetme sürecini sabırla izledik.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, "Biz AK Parti Adana kadroları olarak CHP'nin Adana'yı yönetme sürecini sabırla izledik. Ön yargılı olmadık. Çünkü siyasi olgunluk bunu gerektirirdi. Fakat aradan geçen bir yıldan fazla süre gösterdi ki CHP'nin yaptığı tek şey yalan siyasetiyle hayal üretmektir." dedi.

Ay, milletvekilleri Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru ile AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, partilerinin kurulduğu günden bu yana millete hizmet için çalıştığını söyledi.

CHP Adana İl Başkanı ve Grup Başkanvekilinin kendisi için "haddimi aşan" açıklamalarda bulunduğu şeklinde ifadeleri olduğunu belirten Ay, siyasette haddi, sınırı ve çizgiyi milletin belirleyeceğini kaydetti.

Konuşmasında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a "Devlet Bahçeli Köprüsü'nü yapacak mısınız, yapmayacak mısınız?" diye soran Ay, yapılmayacaksa laf kalabalığına gerek olmadığını, AK Parti'nin gereğini yapacağını kaydetti.

Ay, AK Parti'nin Cumhuriyet tarihinde, kendinden önceki toplam sürede yapılan yatırımların üzerine eser ve hizmet siyaseti ile neler kattığını anlamaya CHP'nin kalibresinin yetmeyeceğini öne sürdü.

Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı

Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinin çalışmasına yönelik saldırıya ilişkin de Ay, şunları kaydetti:

"Kan kardeşleri olan HDP, HDP'nin silahlı uzantısı olan Kandil kültürüyle haşır neşir olan CHP ve yeni aktörleri bu sefer kirli yüzünü Yüreğir ilçemizde göstermiştir. Salgın ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızın yardımına koşan Vefa Sosyal Destek grubu görevlilerimiz ve kaymakamımıza alçakça bir saldırı düzenlenmiştir. Bu saldırının elebaşlarından biri de video görüntülerinde ayan beyan ortadadır. Hal böyleyken, CHP'nin ve Adana'da yükselen çatlak seslerinin derdini anlamak da mümkün değildir.Olayı sulandırma çabaları, mağduriyet kisvesine bürünmek için hamle üzerine hamle yapmaları beyhudedir.Kaymakam böyn asla ve kata siyasi bir kimliği yoktur. Kendisi kamu görevlisidir. CHP yönetimi, gençlik kolları başkanının elebaşılığında saldırıya uğrayan Kaymakam beyi aramış ya da özür dilemiş midir? Olayla ilgili bir araştırma ya da inceleme başlatmış mıdır? Kamera görüntüleri kimin telefonundan çekilmiştir? Hangi kamu görevlileri taciz ve tehdit edilmiştir, bu kamu görevlileri kendini nasıl savunacaktır. Biz AK Parti Adana kadroları olarak CHP'nin Adana'yı yönetme sürecini sabırla izledik. Ön yargılı olmadık. Çünkü siyasi olgunluk bunu gerektirirdi. Fakat aradan geçen bir yıldan fazla süre gösterdi ki CHP'nin yaptığı tek şey yalan siyasetiyle hayal üretmektir. Adana bu kısır siyaset döngüsünü önüne getireni ilk sandıkta tepkisini koyacak işi ehline emanet edecektir. Son olarak, güya bana haddimi bildirmeyi vazife edinen CHP kurmaylarına sesleniyorum. Bize sadece sadece milletimiz had bildirir. Biz de milletten aldığımız yetkiyle bu şer cephesine hadlerini bildiririz. Eğer CHP'li yöneticiler illa ki birilerine had bildirmek istiyorlarsa buyursunlar Adana'da sivrisineklere had bildirsinler. Sizin işiniz laf değil iş üretmektir. Sizin işiniz laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koymaktır. Sizin işiniz bir kaymakama saldırmak, saldıran faili savunmak değil, hukukun ve sağduyunun yanında olmaktır."

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı da partilerinin işinin büyük projelerin altına imza atmak, ülkeyi daha da büyütmek olduğunu belirterek son süreçte yapılan yatırımları anlattı.

Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıya da değinen Dağlı, bunun yargının işi olduğunu belirtti.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci de ayrım yapmadan bütün belediyelerin desteklendiğini, Adana'nın sinekle değil, başarılı hizmetlerle baş başa bırakılması gerektiğini söyledi.

İzmir Müftülüğünün, merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına da tepki gösteren Zenbilci, bunun bütün Müslüman halka yapılan bir hakaret olduğunu, yapanların tamamını kınadıklarını kaydetti.

Milletvekili Abdullah Doğru ise CHP'nin zaman içerisinde AK Parti'ye muhalefet edeceğine artık devlete muhalefet etmeye başladığını belirtti.

HDP ile ittifakta evrilenin CHP olduğunu öne süren Doğru, "CHP artık parti yerine devlete, polise, askere, kaymakama, orduya muhalefet ediyor. Biz bunu mecliste de gördük. Biz eskiden beri bilirdik ki Cumhuriyet Halk Partisi ordu ve güvenlik güçleriyle ilgili her zaman hassasiyeti olan, toz kondurmayan bir partiyken evrile evrile HDP pozisyonuna düşmüş oldu. Doğrusu bu Türkiye'nin geleceği açısından, bundan sonraki açısından sıkıntılı, başımızı ağrıtacak, bizi sıkıntıya sokacak aynı zamanda bizi daha fazla teyakkuzda tutması gereken bir duruma dönüşmüş gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA