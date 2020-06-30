AK Parti Adana İl Başkanı Ay Karataş'a yaklaşık 100 milyon lira yatırım yapılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Adana İl Başkanı Ay Karataş'a yaklaşık 100 milyon lira yatırım yapılacak

AK Parti Adana İl Başkanı Ay: Karataş'a yaklaşık 100 milyon lira yatırım yapılacakAK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 'balıkçılık' sektöründe önemli paya sahip Karataş'ta birçok alanda yatırım yapılacağını ve ilçedeki sorunların büyük ölçüde çözüleceğini belirterek, "Dalgakıran,...

AK Parti Adana İl Başkanı Ay Karataş'a yaklaşık 100 milyon lira yatırım yapılacak
30.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:56

AK Parti Adana İl Başkanı Ay: Karataş'a yaklaşık 100 milyon lira yatırım yapılacak

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 'balıkçılık' sektöründe önemli paya sahip Karataş'ta birçok alanda yatırım yapılacağını ve ilçedeki sorunların büyük ölçüde çözüleceğini belirterek, "Dalgakıran, barınağın derinleştirilmesi, şebeke yenilemesi ve arıtma tesisiyle birlikte toplam yaklaşık 100 milyon lira yatırım yapılacak" dedi.Kentin denize kıyısı olan 2 ilçesinden Karataş'ı ziyaret eden ve önemli noktalarda incelemelerde bulunan AK Parti Adana İl Başkanı Ay'a, AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ve beraberlerindeki heyet eşlik etti. İlk olarak ilçedeki balıkçı barınağını ziyaret eden Ay, Karataş'ın, Adana için önemli ve potansiyeli çok yüksek bölge olduğunu belirtti. Karataş'ın sorunlarını tek tek ele alacaklarını kaydeden Ay, bölgenin hem turizm hem de balıkçılık açısından önemine vurgu yaptı. Uzun süredir ilçeye yapılacak yatırımlarla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Ay, 4 yatırım için kolların sıvandığını dile getirdi. Bu projelerle birlikte Karataş'a toplam 100 milyon lira değerinde yatırım yapılacağını söyleyen Ay, arıtma tesisi için 50, dalgakıranlar için 21.5, şebeke yenileme çalışmaları için de 28 milyon lira harcanacağını kaydetti. DALGAKIRANLARIN SAYISI 5'E ÇIKACAKİlçenin en büyük sorunlarından birinin denizdeki tehlike olduğunu söyleyen Başkan Ay, bölge halkının deniz ve kumla daha rahat buluşması adına var olan 3 dalgakırana ek olarak 2 dalgakıran daha yaparak, sayıyı 5'e çıkaracaklarını belirtti. Dalgakıranların ihalesinin yakın zamanda başlayacağını vurgulayan Ay, 'Dalgakıranları yakın zamanda monte etmek suretiyle Karataş halkının hizmetine sunacağız. Akdeniz sularında rüzgarla birlikte gelen ve bu nedenle vatandaşlarımızın denize girerken yaşadığı sorunları da azami derecede azaltacağız" dedi.BARINAKTA DERİNLEŞME ÇALIŞMALARIKarataş ilçesinin balıkçılığın kalbi olduğunu ve bölge halkı için bu sektörün önemli ekmek kapısı olduğunu vurgulayan Başkan Ay, balıkçıların da sorunlarını dikkatle dinlediklerini ve bu çerçevede çalışmalara hız kazandırdıklarını söyledi. Çalışmalar sonunda barınaktaki derinleşmenin 100 metre daha geri alınacağını belirten Ay, 'Bu sorunla ilgili projenin ihalesi başlatılıyor. Kısa zamanda çalışmalar başlayacak" diye konuştu. SU ARITMA TESİSİ İÇİN 50 MİLYON TLBölgenin en büyük ihtiyaçlarından birinin de denizin temiz tutulması ve deniz suyuna kanalizasyonun karışmaması olduğunu dile getiren Başkan Ay, bu noktada su arıtma tesisi için çalışmalara başlandığını duyurdu. Daha önce Karataş'ta bir su arıtma projesinin hayata geçirilmediğini söyleyen Ay, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirileceğini belirtti. Su arıtma tesisi projesine yaklaşık 50 milyon TL değerinde bütçe ayrıldığını vurgulayan Ay, 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katkısı ve yüzde 50'si merkezi hükümet tarafından hibe edilmek suretiyle atık suyu projemizi hayata geçireceğiz. İller Bankası'ndan kullanacak olan kredi ile birlikte bu projenin finansal bütün soruları giderilmiştir. Karataş, Akdeniz'in incisi ve pırlantası olmaya devam edecektir" dedi. AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç ise sadece Karataş için değil ülkenin her noktasında yatırımlara devam edileceğini söyledi.

Bölgenin tekne, gemi sayısı ve balıkçılık anlamında Türkiye'nin en büyük filolarına sahip olduğunu kaydeden Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ise bu çalışmaların ilçe halkını refaha kavuşturacağını dile getirdi.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Yargıtay'dan emsal niteliğinde manevi tazminat kararı: Ödenecek tutar caydırıcı olmalı Haber
Yargıtay'dan emsal niteliğinde manevi tazminat kararı: Ödenecek tutar caydırıcı olmalı
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı Haber
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü Haber
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit...
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek Haber
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Zorla evlendirilmek istenen kız nikah salonuna polis baskınıyla kurtarıldı Haber
Zorla evlendirilmek istenen kız nikah salonuna polis baskınıyla kurtarıldı
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor
The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özlem Zengin Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Oğuzhan Koç Safiye Soyman Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Alper Ulusoy Yılmaz Vural
Daha Fazla Çocuk Milli Bursa Beşiktaş
Şu an buradasınız: AK Parti Adana İl Başkanı Ay Karataş'a yaklaşık 100 milyon lira yatırım yapılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 11:11:15. #1.15#
title