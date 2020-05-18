AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan "Vefa Grubu"na yapılan saldırıyla ilgili açıklama Açıklaması
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AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan "Vefa Grubu"na yapılan saldırıyla ilgili açıklama Açıklaması

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinin çalışmasına yönelik saldırıya ilişkin, "CHP Adana'da, Vefa Grubu'na büyük bir 'vefasızlık' yapmıştır.

AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan
18.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:10

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinin çalışmasına yönelik saldırıya ilişkin, "CHP Adana'da, Vefa Grubu'na büyük bir 'vefasızlık' yapmıştır. Adana'da kardeşlik dili hakimdir, zorbalığa yer yoktur. Buradan, bir kez daha olay bu kadar aşikarken, gerçekler bu kadar ortadayken CHP'li yöneticileri Adana'mızdan özür dilemeye davet ediyorum." dedi.

Ay, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, "CHP'nin Yüreğir'de Kaymakam Oğuzhan Bingöl, Vefa Grubu ve polisleri hedef alarak 'eşkiyalık, vandallık ve zorbalık' sergilediğini" belirtti.

Vatandaşa götürülen hizmetlerin sabote edilmek istendiğini dile getiren Ay, "Olay bu kadar nettir. Bundan başka söylenen tüm sözlerin kıymeti yoktur. Biz CHP'nin burada takındığı tavrı anlayabilmiş değiliz. Biz zaten CHP'nin yalanlarını ortaya çıkarmaktan yorulduk ancak bunlar bu yalanlarına devam ederlerse şunu bilsinler ki biz teşkilat olarak yalanlarını yüzlerine çarpacağız." diye konuştu.

Ay, Kaymakam Bingöl'ün dağıtılacak yardımların sevk ve idaresini koordine etmek için bölgede bulunduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Zira CHP İl Başkanı, Kaymakamın olay yerinde bulunmadan şikayetçi olduğunu belirtmiştir. Bu beyan gerek Kaymakam, gerek valilik, gerek görgü tanıklarıyla net olarak ifade edilmiştir. Ama bu kirli, yalancı, zorba zihniyet, bu açıklamalar ortadayken Kaymakamın orda olmadığını iddia edip hedef saptırmaya çalışmışlardır."

Ay, CHP'li yöneticilerin yargıya intikal etmiş olay üzerinden kendilerini masum, mağdur ve haklı göstermeye çalıştıklarını ifade ederek, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın da "siyasi baskıyla tutuklandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

"CHP'li yöneticileri Adana'mızdan özür dilemeye davet ediyorum"

Eren Yıldırım'ın sistematik ve bilinçli şekilde bu eylemi planladığını belirten Ay, şunları kaydetti:

"CHP Adana'da, Vefa Grubu'na büyük bir 'vefasızlık' yapmıştır. Adana'da kardeşlik dili hakimdir, zorbalığa yer yoktur. Buradan, bir kez daha olay bu kadar aşikarken, gerçekler bu kadar ortadayken CHP'li yöneticileri Adana'mızdan özür dilemeye davet ediyorum. Özür dilemek bir erdemdir, bir eksiklik ve acziyet değildir. Burada başta Kaymakam Bingöl olmak üzere polis memuru arkadaşlardan CHP'li yöneticilerin özür dilemesini sizlerin aracılığıyla bir kez daha dile getirmek istiyorum."

Ay, bir gazetecinin sorusu üzerine, Eren Yıldırım'ın Vefa Grubu'nda gönüllü olarak çalıştığına dair Kaymaktamlıkta bir kayıt olmadığını belirtti.

Toplantıya milletvekilleri de katıldı.

Olay

Valilikçe olaya ilişkin 15 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla Vefa Sosyal Destek Grubunca gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek, "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki Yıldırım, savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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