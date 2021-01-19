AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan ilçelere ziyaret

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Milletvekili Tamer Dağlı ve yönetim kurulu üyeleri Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Milletvekili Tamer Dağlı ve yönetim kurulu üyeleri Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ay ve beraberindekiler ilk olarak Feke ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz ve Belediye Başkanı Ahmet Sel ile görüşen Ay ve beraberindekiler esnafı da ziyaret etti.

Saimbeyli İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Ay ve beraberindekiler, daha sonra Kaymakam Fırat Kadiroğlu ile Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe'ye de ziyarette bulundu.

Heyet, Tufanbeyli ilçesinde de partililerle bir araya gelmesinin ardından Kaymakam Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Remzi Ergü'yü ziyaret etti.

İlçelerde hastaneleri de ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen heyet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük bir fedakarlıkla görev yapan personele teşekkür ederek çiçek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven