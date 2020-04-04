AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan Ceyhan Belediyesi açıklaması Açıklaması AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, yarın belediye meclisinde yapılacak seçimle yeni Ceyhan Belediye Başkanının belirleneceğini bildirdi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, yarın belediye meclisinde yapılacak seçimle yeni Ceyhan Belediye Başkanının belirleneceğini bildirdi.

Ay, yaptığı yazılı açıklamada, yarın yapılacak seçimlerin Ceyhan için bir kader seçimi olduğunu belirtti.

Ceyhan'ın kaybedecek en ufak zamanı olmadığını aktaran Ay, şunları kaydetti:

"Ya iradesi kuşatılmış bir belediye başkanı seçilecek, ya da Ceyhan Belediye Meclisinin iradesinin tam olarak yansıdığı kararlara imza atacak, bir başkan seçilecek. Ceyhan, büyük hedeflere ulaşma özlemi içindedir. Seçilecek belediye başkanı, Ceyhanlı hemşehrilerimizin ve Ceyhan Belediye Meclisinin, birlikte büyük hedeflere yürüyeceği bir belediye başkanı olacaktır. Ceyhan'ı seven, dürüst, hiçbir tehdide boyun eğmeyecek meclis üyelerine güveniyoruz. Onların hür irade ve ferasetle ortaya koyacağı tavır güçlü bir Ceyhan'ı inşa edecek. Yarın yapılacak seçim, şimdiden Ceyhan'ımız ve Adana'mız için hayırlı olsun."

Yüksek Seçim Kurulu Adana'nın Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasınının iptaline karar vermişti.

Kaynak: AA