AK Parti Adalar 6. Olağan Kongresi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya

AK Parti Adalar 6. Olağan Kongresi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya

- Genel detaylar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın konuşması İSTANBUL - AK Parti Adalar 6. Olağan Kongresi'ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, AK Parti'nin vefa ve vizyon partisi olduğunu vurguladı.

- Genel detaylar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın konuşması İSTANBUL - AK Parti Adalar 6. Olağan Kongresi'ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, AK Parti'nin vefa ve vizyon partisi olduğunu vurguladı.

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