AK Parti Adalar 6. Olağan Kongresi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya
- Genel detaylar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın konuşması İSTANBUL - AK Parti Adalar 6. Olağan Kongresi'ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, AK Parti'nin vefa ve vizyon partisi olduğunu vurguladı.
16 Nisan 2018 Pazartesi 00:07
- Genel detaylar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın konuşması İSTANBUL - AK Parti Adalar 6. Olağan Kongresi'ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, AK Parti'nin vefa ve vizyon partisi olduğunu vurguladı.