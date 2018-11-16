AK Parti 81 Milyon Yurttaşın Partisidir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin sadece bir bölgenin, bir etnik yapının değil, 81 milyon yurttaşın partisi olduğunu belirterek, "81 milyonun hepsi bütün Türkiye'nin sahibidir. Her yerde var olan bir partiyiz." dedi.

Kurtulmuş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde katıldığı partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Muğla'nın CHP'li belediyeden çok çektiğini, halkın artık AK Parti'li bir belediye başkanını seçmek için hazır beklediğini söyledi.

Muğla ve ilçeleri için en iyi belediye başkan adayları ve meclis üyelerini tespit edeceklerini anlatan Kurtulmuş, Muğla Büyükşehir ve ilçelerin büyük çoğunluğunda belediyeleri kazanacaklarını umduğunu bildirdi.

AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığına değinen Kurtulmuş, partilerinin milletin içinde, milletin ruhunda, medeniyet damarlarında yaşayan bir büyük siyasi hareket olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin milletin kaderiyle bütünleşen siyasi bir hareket olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "AK Parti sadece Türkiye'nin geçmişiyle oyalanan değil, ülkenin güçlü ve büyük bir Türkiye olarak geleceğe doğru yürümesinin, yani kökü mazide olan bir partinin adıdır. Bu anlamda AK Parti güçlü ve büyük Türkiye'yi ortaya koyma mücadelesi veren bir partidir." dedi.

-"Türkiye'nin geleceğinde Tayyip Erdoğan'ın ismi altın harflerle yazılacaktır"

Milletin kendisine hizmet eden hiç kimseyi unutmadığını anlatan Kurtulmuş, "Nasıl Menderes'in ismi unutulmadıysa, nasıl Özal'ın ismi unutulmadıysa, Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının ismi de unutulmayacak, Türkiye'nin geleceğinde Tayyip Erdoğan'ın ismi altın harflerle yazılacaktır." diye konuştu.

Büyük medeniyet hareketinin, milletin çizgisini, milletin iradesini Türkiye'de siyaset sahnesine taşıyan AK Parti'nin bazı özellikleri bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, AK Parti'yi Türkiye'nin davasını omuzlamış bir parti haline getiren, bütün İslam coğrafyasının, bütün mazlum milletlerin davasını omuzlamış bir parti haline getiren temel özellikleri bulunduğu dile getirdi.

AK Parti'nin altı temel özelliği bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, birincisinin AK Parti'nin yerli ve milli bir siyasi hareket olduğunu, milletten başka hiçbir gücün önünde eğilmeyeceğini, milletten başka hiçbir gücü beşeri anlamda kabul etmeyeceğini söyledi.

Kurtulmuş, AK Parti'nin reformculuğunun ikinci özellik olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"En temel özelliğimiz budur. AK Parti ulaşım, sağlık, eğitim, sosyal yardımlar, savunma, enerji reformları yaptı. Ancak AK Parti'nin en önemli reformu Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine geçmiş olmasıdır. En büyük reformumuz budur. Bu memlekette Cumhurbaşkanlığı seçimleri her zaman problemli olmuş, her zaman Ali Cengiz oyunlarıyla maalesef yönetilmiştir. 2014 yılında halk ilk seçilen cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Öyle devrim niteliğinde bir reform yaptık ki artık Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtik. Millet oy verdiği akşam sadece Cumhurbaşkanını değil, hükümeti de seçmiş oluyor. 24 Haziran'da yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak yine Tayyip Erdoğan seçildi, yoluna devam ediyor, Allah yolunu açık etsin."

AK Parti'nin en büyük reformunun cumhurbaşkanını karanlık odaların içerisinde kapalı kapılar ardında seçmesini bir kenara bırakıp milletin seçmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, AK Parti'nin önemli reformlarından birisinin de hak ve özgürlükler alanında yaptığı reformlar olduğunu, Türkiye'de hak ve özgürlükler alanında atılan adımların AK Parti'nin en önemli özelliklerinden biri olduğunu bildirdi.

-"Devlet milletin hizmetkarıdır"

Millete güvenen bir parti olmasının üçüncü özellik olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Bu siyaset çizgisinin en temel özelliği millete güvenmektir. Devlet milletin hizmetkarıdır. Devlet nihayetinde bir mekanizmadır asıl olan milletin kendisidir. Devletin milleti şekillendirme alışkanlıkları da artık geride kaldı. Geçmiş dönemde bu çizgide siyaset yapan siyasetçilerin hepsi cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi fikrini savunmuşlar. AK Parti kurulduğu günden itibaren cumhurbaşkanını halk tarafından seçilmesini istedi." ifadelerini kullandı.

Milletin çarşısından, pazarından geçmeyen, milletin şarkısını, türküsünü dinlemeyen, milletinin taziyesinde olmayan, milletin düğününde halayları, horonları oynamayan hiç kimsenin bir daha ülkede cumhurbaşkanı olamayacağını vurgulayan Kurtulmuş, kalbi, yüreği milletiyle çarpmayan hiç kimsenin bu ülkede cumhurbaşkanı olmasına imkan ve ihtimal kalmadığını söyledi.

Kalkınmacı bir parti olmasının partilerinin dördüncü özelliği olduğuna değinen Kurtulmuş, "Kalkınmayı sadece belirli bölgelerde bazı çevrelerin zenginleşmesi için isteyen bir siyasi parti değiliz. Cizre'de de Kars'ta da, Ağrı'da da Van'da da, Muşta'da havaalanları, otoyollar, hastaneler var. İzmir'de, İstanbul'da ne varsa, Hakkari, Şırnak'ta da o var. Çünkü bizim için kalkınma Türkiye'nin her yerinde olmak durumundadır. Bizim için Diyarbakır neyse Muğla'da odur." dedi.

AK Parti'nin bir Türkiye partisi olmasını da beşinci özellik olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"AK Parti sadece bir bölgenin, bir etnik yapının değil, 81 milyon yurttaşın partisidir. 81 milyonun hepsi bütün Türkiye'nin sahibidir. Her yerde var olan bir partiyiz. Şırnak'ta da Edirne'de de bayrağımız dalgalanıyor. Biz Ağrı'da da, Ardahan'da da, Muğla'da da, Mersin'de de varız. Türkiye'nin her yerinde varız, var olmak zorundayız. Çünkü AK Parti Türkiye'nin teminatıdır. AK Parti Türkiye'nin en kucaklayıcı siyasi hareketidir. Bizim lügatimizde insanları etnik kökenine göre ayırmak yok. Bizim kitabımızda insanları mezheplerine, meşreplerine göre ayırmak da yok. İnsanları hayat tarzlarına göre de ayırmak yok. Kimseyi ötekileştirmez, kimseyi bir diğerinden ayrı görmeyiz."

"Millet, kökü dışarıda olan eşkiya güruhuna, terör örgütüne karşı direndi"

AK Parti'nin altıncı büyük özelliğinin bir dünya partisi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, partilerinin sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin 81 milyonunun değil, bütün dünyanın partisi olduğunu bildirdi.

Türkiye'de farklı etnik kökenlere sahip vatandaşların bir arada aynı medeniyetin çocukları olarak yaşadığına işaret eden Kurtulmuş, "Türkiye'nin millet varlığı çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Onun için Türkiye'de dünya markasıdır. AK Parti Türkiye'nin yükünü omuzlamış, siyasi bir hareket olarak dünya mazlumlarının partisidir. Dünyanın mağdurlarının partisidir. Kimsesiz çoğunlukların partisidir, dünya mazlumlarının sözcüsü, dünya mazlumlarının öncüsüdür." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da milletin bir eşkiya güruhuna, kökü dışarıda olan, gayrimilli olan, Türkiye'ye ait olmayan bir terör örgütüne karşı direndiğini belirten Kurtulmuş, "Çok açık söylüyorum, eğer milletimiz can pahasına bir mücadele vermeseydi bugün bu memleket üç beş tane çapulcu ve arkasındaki emperyal güçler tarafından yönetiliyor olacaktı. Allah muhafaza ne AK Parti kalacak ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne diğer partiler kalacaktı. Başka bir Türkiye olacaktı. Allah'a şükür o akşam millet direndi. Millet dua etti, ama sizi temin ederim ki o akşam Asya'nın ortalarından Afrika'nın içine kadar bütün geniş coğrafyadaki insanlar sabaha kadar dua ettiler." diye konuştu.

31 Mart 2019 seçimlerinin önemli geçiş noktalarından birisi olduğunu aktaran Kurtulmuş, Muğla'nın da ilçeleri ile seçimlerden başarıyla çıkacağını kaydetti.

Programa, AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Kadem Mete, ilçe başkanları ve partililer katıldı.