AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne MHP'den de bir heyet katılacak
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AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne MHP'den de bir heyet katılacak

19.03.2021 17:48 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:53
AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne MHP'den de bir heyet katılacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne partilerinden katılacak isimleri açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne partilerinden katılacak isimleri açıkladı.

AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne katılacak heyeti MHP Genel Başkan Yardımcı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Semih Yalçın duyurdu. 24 Mart'ta yapılacak kongreye katılacak isimler şöyle:

"TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP MYK Üyesi, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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