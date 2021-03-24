AK Parti 7. Olağan Kongresi için seslendirilen "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe" şarkısı
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AK Parti 7. Olağan Kongresi için seslendirilen "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe" şarkısı

24.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:00

"Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe" klibi ANKARA - AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için seslendirilen "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe" şarkısı için hazırlanan klip.

"Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe" klibi ANKARA - AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için seslendirilen "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe" şarkısı için hazırlanan klip.

AK Parti 7. Olağan Kongresi için seslendirilen 'Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe' şarkısı
AK Parti 7. Olağan Kongresi için seslendirilen 'Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe' şarkısı
AK Parti 7. Olağan Kongresi için seslendirilen 'Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe' şarkısı
AK Parti 7. Olağan Kongresi için seslendirilen 'Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe' şarkısı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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