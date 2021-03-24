AK Parti 7. Olağan Kongresi için seslendirilen "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe" şarkısı

"Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe" klibi ANKARA - AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için seslendirilen "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe" şarkısı için hazırlanan klip.