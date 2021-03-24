AK Parti 7. Olağan Kongresi için seslendirilen "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe" şarkısı
24.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:00
"Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe" klibi ANKARA - AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için seslendirilen "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe" şarkısı için hazırlanan klip.
"Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe" klibi ANKARA - AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için seslendirilen "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe" şarkısı için hazırlanan klip.
Kaynak: Anadolu Ajansı