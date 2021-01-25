AK Parti 7. Olağan İl Kongresi
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AK Parti 7. Olağan İl Kongresi

25.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:33

Kongre salonundan görüntüler Kongreye katılan partililer Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kongre salonuna gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'dan görüntüler Partililerden görüntüler...

Kongre salonundan görüntüler

Kongreye katılan partililer

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kongre salonuna gelişi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'dan görüntüler

Partililerden görüntüler

Salondaki bayrak ve afişler

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik'in konuşması

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel'in konuşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması MERSİN - AK Parti Mersin 7. Olağan İl Kongresi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

AK Parti 7. Olağan İl Kongresi
AK Parti 7. Olağan İl Kongresi
AK Parti 7. Olağan İl Kongresi
AK Parti 7. Olağan İl Kongresi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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