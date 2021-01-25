AK Parti 7. Olağan İl Kongresi

Kongre salonundan görüntüler Kongreye katılan partililer Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kongre salonuna gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'dan görüntüler Partililerden görüntüler...