AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne özel şarkı ve klip hazırlandı
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AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne özel şarkı ve klip hazırlandı

24.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:59
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne özel şarkı ve klip hazırlandı

AK Parti tarafından 7. Olağan Büyük Kongre'ye özel şarkı ve klip hazırlandı.

AK Parti tarafından 7. Olağan Büyük Kongre'ye özel şarkı ve klip hazırlandı.

AK Parti'nin Twitter hesabından "Türkiye İçin Güven ve İstikrar" sloganıyla paylaşılan "Sen Ben Yok Hep Birlikte" şarkısıyla birlik ve beraberliğe dikkat çekildi. Sözü ve müziği Ceyhun Çelikten'e ait şarkının sözleri şöyle:

"Sevgiye olan inancımız tam, aşığız biz bu memlekete/ Hayaller bir, gönüller bir, gidiyoruz biz aynı gemide/ Sen ben yok hep birlikte Türkiye'm/ Türkiye'm tek kalp olacağız biz milletçe/ Sevgimizle saygımızla el ele olacağız biz sözümüz söz/ Umutla dolu yarınlarımız, bir bir açılsın yollarımız/ Hayaller bir gönüller bir, gidiyoruz biz aynı gemide."

Öte yandan partinin Twitter hesabından, AK Parti hükümetlerinin 2002'den bu yana yaptığı icraatlarla 1960 ve 2002 arasındaki siyasi durumun anlatıldığı klipler de paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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