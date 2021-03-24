AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, Erdoğan 7. kez genel başkanlığa seçildi
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AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, Erdoğan 7. kez genel başkanlığa seçildi

24.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:52

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçerli 1428 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına 7'nci kez seçildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçerli 1428 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına 7'nci kez seçildi.

AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı.

Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1431 oy kullandığını, 1428 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Yavuz, Erdoğan'ın geçerli 1428 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, Erdoğan 7. kez genel başkanlığa seçildi
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, Erdoğan 7. kez genel başkanlığa seçildi
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, Erdoğan 7. kez genel başkanlığa seçildi
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, Erdoğan 7. kez genel başkanlığa seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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