AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı
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AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı

24.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:58
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı.

Kongre dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salonun önünde toplandı. Salon çevresi, bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer, güvenlik noktalarında detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınmaya başlandı.

Salona giremeyen partililerin de kongreyi takip edebilmeleri için dışarıya dev ekranlar kuruldu. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

Güvenlik önlemleri

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

Kongre programı

Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yapacak.

Divan Başkanının konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak.

Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek.

Seçimlerin sonrasında ise Erdoğan'ın teşekkür konuşması yapması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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