AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi çalışmalarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi çalışmalarına başladı

24.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:38
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi çalışmalarına başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı Ankara Spor Salonu'na geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı Ankara Spor Salonu'na geldi.

Erdoğan, kongrenin yapıldığı spor salonu önünde toplanan partililere hitap ettikten sonra kongre salonuna eşi Emine Erdoğan ile girdi.

Erdoğan, ilk olarak Başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, Başkan Yardımcılığını Genel Sekreter Fatih Şahin'in, üyeliklerini AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç ve Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın yaptığı Kongre Divanı'nı selamladı.

Daha sonra sahneden partilileri ve delegeleri selamlayan Erdoğan çifti, kendileri için ayrılan bölüme geçti.

Erdoğan'ın salona gelişi esnasında merhum sanatçı Kayahan'ın "Seninle her şeye varım ben" şarkısı tribünlerdeki partililer tarafından seslendirildi.

Salona, "Güven ve istikrar içerisinde 2023, 2053 ve 2071'e yürüyoruz", "Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik", "Türkiye için inandığın yolda yürü", "AK Parti bir millet aşkı hikayesidir", "2023, Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır", "AK Parti bir iddia değil ispattır", "Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değil, gönül mutabakatıdır" yazılı pankartlar asıldı.

Konuşmalar, salon dışında kurulan büyük ekrandan da takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ziya Selçuk Pervin Buldan Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı Jason Statham Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi çalışmalarına başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 11:40:13. #1.16#
title