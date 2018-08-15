AK Parti 6. Olağan Kongresine Doğru

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yollarına devam edeceklerini söyledi.

18 Ağustos 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan AK Parti 6. Olağan Kongresi öncesi AK Parti Muş İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı Feyat Asya ve partililerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, kongreyle partilerinin içinde bulunduğu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacağını söyledi. AK Parti'nin bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacağını ifade eden Yaktı, "Bizler, 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonunda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur. Kongremizin tüm AK Parti ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz" şeklinde konuştu. - MUŞ