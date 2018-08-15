AK Parti 6. Olağan Kongresi'ne Doğru

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, AK Parti'nin 6. olağan kongresine Denizli olarak bugüne kadarki en yüksek katılımla gideceklerini, 40 otobüsle salondaki coşkuya Denizli olarak katkı sağlayacaklarını söyledi.

İl Başkanı Filiz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, partisinin 6. olağan büyük kongresinin, 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacağını hatırlattı.

Hayata geçirilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını dile getiren Filiz, şunları kaydetti:

"Büyük kongreyle partimiz, içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır. 16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun hangi mecrada yapılırsa yapılsın, milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır."

Filiz, bütün teşkilat olarak kongrede olacaklarını dile getirerek, "AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne Denizli olarak bugüne kadarki en yüksek katılımla gideceğiz. 40 otobüsle salondaki coşkuya Denizli olarak katkı sağlayacağız. Gençlik kollarımız iki otobüs olarak önceden gidecekler. Yaptırdığımız kaşkollarla orada ilimizi en yüksek sesle Cumhurbaşkanımıza ve Genel Başkanımıza duyuracağız." dedi.