AK Parti 6. Olağan Kongresi'ne Doğru

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AK Parti'nin bir demokrasi şöleni içerisinde 6. Olağan Kongresi'ni yapacağını söyledi.

İl Başkanı Mengi, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti 6. Olağan Kongresi'nin 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacağını hatırlattı.

Kongreye büyük bir kalabalıkla katılacaklarını belirten Mengi, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

Mengi, kongre ile partilerinin yeni sürece uyum aşamasının tamamlayacağını belirterek şöyle konuştu:

"Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz.18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla Ankara Spor Salonu'nda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz, istikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz.

Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Kongremizin tüm AK Parti ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz."

Toplantıya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.