AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin Ardından

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ni değerlendirdi.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde oyunu kullanan Başkan Toçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yola daha da güçlü bir şekilde devam edeceklerini belirtti.

Türkiye için daha iyiyi isteyeceklerini ifade eden Toçoğlu, "Bugün Ankara'da Sakarya Milletvekillerimiz ve delegelerimiz ile partimizin 6. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldık, oyumuzu kullandık. Değerli Milletvekilimiz ve SKM Başkanımız Ali İhsan Yavuz, AK Parti MKYK'sine seçildi. Hayırlı olmasını diliyorum. Bir önceki dönemde de Milletvekilimiz Recep Uncuoğlu, MKYK'de hayırlı hizmetler gerçekleştirdi. Şehrimiz adına teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de hep birlikte Sakarya için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toçoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Biz, birlikte daha güçlü olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte milletimize hizmet ediyor, şehrimizin geleceğinde en güzel ve en iyi için çalışıyoruz. Kongrenin ardından yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanımızla yola daha da güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Ülkemiz, şehirlerimiz için daha iyiyi isteyeceğiz. Güçlü Türkiye'yi, gelişen, büyüyen bir Sakarya'yı hep birlikte inşa edeceğiz. Birlikteliğimizle şehrimize kazandıracağız. Bu vesileyle bir kez daha kongremizin şehrimize, ülkemize, gönül coğrafyamıza hayırlı olmasını diliyorum."