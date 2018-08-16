AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne Doğru

Türkiye'yi 16 yıldır kesintisiz yöneten AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi, 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra ilk kongresini yapacak olan parti, yeni sisteme göre tüzüğünde de değişikliğe gidecek.

Yeni sistemle birlikte TBMM'deki toplam milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılması nedeniyle, parti tüzüğünde de gerekli düzenleme yapılması öngörülüyor.

Yapılacak düzenlemeyle, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulunda (MKYK) yer alabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3. Olağanüstü Kongrede genel başkan seçilmesinin ardından tüzüğe konulan maddeyle getirilen "genel başkan vekilliği" statüsünün de devam edeceği öğrenildi.

9 siyasi partiye davet

Partiden büyük kongre için 9 siyasi partiye davetiye gönderildi.

Kongre davetlileri arasında 414 yabancı konuk, 409 kadın ve erkek sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 217 engelli ile gazi ve şehit yakını, 124 yabancı devlet misyon temsilcisi, 70 uluslararası kurum ve kuruluş temsilcisi, 38 yabancı siyasi parti temsilcisi, Türkiye'de faaliyet gösteren 29 yabancı STK temsilcisi yer alıyor.

Kurulduktan 15 ay sonra iktidara geldi

AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde iktidara geldi. 16 yıldır iktidarını sürdüren AK Parti, Türk siyasi tarihine damgasını vurdu. AK Parti, üçü olağanüstü, beşi olağan olmak üzere toplam 8 kongre yaptı.

Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinde geçerli oyların yüzde 34,28'ini alarak tek başına iktidar oldu. Erdoğan'ın siyasi yasağı sebebiyle Abdullah Gül başbakanlığında kurulan ilk AK Parti hükümeti Türkiye'nin 58. Hükümeti oldu.

Siyaset yasağı sebebiyle 3 Kasım seçimlerine giremeyen Erdoğan, 8 Mart 2003 tarihinde Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçildi. Gül başkanlığındaki 58. Hükümet'in 11 Mart 2003 tarihindeki istifasının ardından Erdoğan, 14 Mart 2003'te 59. Cumhuriyet Hükümeti'ni kurdu.

İktidar partisi olan AK Parti ilk yerel seçim sınavını 28 Mart 2004'te verdi. İl Genel Meclisi seçim sonuçlarına göre, yüzde 41,7'lik oyla birinci oldu.

İlk kongre, Ekim 2003'te

AK Parti 1. Olağan Büyük Kongresi'ni 59. hükümetin kurulmasından yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2003'te yaptı ve genel başkanlığa, geçerli oyların tamamını alan Erdoğan seçildi.

Erdoğan başkanlığındaki 59. Hükümet ile iktidar partisi konumundaki AK Parti 2. Büyük Olağan Kongresi'ni 11 Kasım 2006'da yaptı. Bu kongrede de Erdoğan geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Partiyi 3 Ekim 2009'a kadar yöneten isimler, aynı zamanda Cumhurbaşkanı seçimi, genel seçim ve anayasa değişikliği referandumundan başarıyla çıktı.

TBMM'nin 23. dönem milletvekillerini belirlemek için 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde AK Parti yine tek başına iktidara gelirken, Erdoğan başkanlığında partinin üçüncü, Türkiye'nin 60. Hükümeti kuruldu.

2007 Anayasa değişikliği halk oylaması

21 Ekim 2007'de Anayasa Değişikliği Halk oylaması yapıldı.

AK Parti'nin 2. Olağan Büyük Kongresi sonrası oluşan MKYK'sı, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi başta olmak üzere, birtakım anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması sürecini de yürüttü.

Abdullah Gül, 28 Ağustos 2007'de Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

AK Parti 3. Olağan Büyük Kongresi'ni 9 Ekim 2009'da yaptı.

AK Parti, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde AK Parti yüzde 49,83 oranında oy alarak büyük bir başarıya daha imza attı. Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığındaki AK Parti kadroları dördüncü kez tek başına iktidara gelirken, Türkiye'nin 61. hükümetini de kurdu.

AK Parti'nin ilk olağanüstü kongresi

AK Parti, 30 Eylül 2012'de 4. Olağan Büyük Kongresi'ni yaptı. 4 kongreye de başbakan olarak giren Erdoğan, yeniden genel başkanlığa seçildi.

10 Ağustos 2014'te yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde Erdoğan'ın doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 1. Olağanüstü Kongresi'ni toplayan AK Parti'nin yeni genel başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.

Davutoğlu'nun genel başkanlığında 7 Haziran 2015'te genel seçimlere giren AK Parti, yüzde 40,87 oy almasına rağmen tek başına iktidar olamadı. Seçimlerde parti tüzüğünde yer alan üç dönem kuralı sebebiyle kurucular kurulu ve MKYK üyesi birçok isim aday olamadı.

AK Parti, Davutoğlu'nun Genel Başkanlığında girdiği 1 Kasım 2015'teki erken seçimlerde ise tek başına iktidarı kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 64. Hükümeti kurma görevini AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na verdi.

AK Parti'nin 2. Olağanüstü Kongresi

Partide, 22 Mayıs 2016'da düzenlenen 2. Olağanüstü Kongre ile bir bayrak değişimi daha yaşandı. Partinin kurucularından olan ve Erdoğan'a belediye başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.

16 Nisan'daki tarihi oylama

Türkiye, 16 Nisan'da yapılan ve "tarihi" olarak nitelendirilen halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi. 16 Nisan 2017'deki halk oylamasından yüzde 51,41 oranında "evet", yüzde 48,59 oranında "hayır" oyu çıkmasıyla anayasadaki, "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" hükmünün kaldırılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Ayrıca halk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verdi.

Başkan Erdoğan, 2 Mayıs 2018'de AK Parti Genel Merkezi'ne 979 gün aradan sonra gelerek, üyelik beyannamesini imzaladı ve AK Parti'ye üye oldu.

Erdoğan yeniden genel başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye dönmesinin ardından 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre yapma kararı alındı.

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde bin 414 oyla geçerli oyların tamamını alan Erdoğan, kurucusu olduğu partiye yeniden Genel Başkan seçildi.

Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle ihdas edilen "genel başkan vekilliği" görevine de Başbakan Binali Yıldırım getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yılın ardından yeniden genel başkanlığı üstlenmesi, partiye heyecan ve dinamizm kazandırdı.

Erdoğan, genel başkanlık görevine gelir gelmez partinin yetkili organlarında, il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarında değişiklikler yaptı. Erdoğan, birçok il ve ilçede partisinin olağan kongrelerine katıldı.

24 Haziran seçimleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen erken seçim teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partinin yetkili organları tarafından değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı

Seçmenler, 24 Haziran'da ilk kez cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gitti.

Başkan Erdoğan, seçimlerde yüzde 52,59 oy alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti ise Türk siyasi tarihinin en önemli seçiminde yüzde 42,56 oy aldı ve seçimlerden birinci parti olarak çıktı. AK Parti ve MHP'nin yer aldığı "Cumhur İttifakı" ise yüzde 53,6 oy aldı.