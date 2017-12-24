AK Parti 6. Ceylanpınar Olağan Kongresi
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "2019'da yaklaşık yüz yıldır Türkiye'de uyguladığımız parlamenter hükümet sisteminden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye halkımızın kabul ettiği ve uygulamaya koyduğu yeni bir hükümet sistemine geçiyoruz.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "2019'da yaklaşık yüz yıldır Türkiye'de uyguladığımız parlamenter hükümet sisteminden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye halkımızın kabul ettiği ve uygulamaya koyduğu yeni bir hükümet sistemine geçiyoruz. Yüzyıl aradan sonra yeni bir yüz yılın kapısını aralıyoruz." dedi.
Bozdağ, Ceylanpınar TİGEM Konferans Salonu'nda partisinin 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2019'un çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
Türkiye'nin her seçiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:
"Ama 2019 seçimi, bütün seçimlerden daha önemli bir seçim. Neden? Çünkü 2019'da yaklaşık yüz yıldır Türkiye'de uyguladığımız parlamenter hükümet sisteminden 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' diye halkımızın kabul ettiği ve uygulamaya koyduğu yeni bir hükümet sistemine geçiyoruz. Yüzyıl aradan sonra yeni bir yüz yılın kapısını aralıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi hükümet sistemi değiştiği halde, sanki sistem değişmemiş gibi, ortaya çıkan sonuç yokmuş gibi farz edip hareket etse bile Türkiye'de hükümet sistemi değişmiştir. Artık hükümet sisteminin adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Yasama, yürütme birbirinden ayrı oluyor, halk hem yasamayı hem yürütmeyi doğrudan sandıkta seçiyor. Siyasi istikrar, güçlü iktidar sistemin doğal sonucu olarak milletin reyi ile sandıkta tesis ediliyor. Türkiye siyasi istikrarla, güçlü iktidarla yoluna devam edecektir."
"Siyasi istikrar Türkiye'yi geliştirdi"
Bozdağ, Türkiye'nin siyasi istikrarın olduğu her dönemde çok iyi geliştiğini ve güçlendiğini ama siyasi istikrarsızlığın olduğu her dönemde de kaybettiğini dile getirerek, "İşte rahmetli Özal, istikrar dönemi. O dönemde Türkiye büyüdü ama ondan sonra koalisyonlar dönemi geldi. AK Parti ile Anavatan Partisi arasında geçen 10 sene içerisinde pek çok koalisyon hükümeti kuruldu ama 10 senede Türkiye 2-3 ekonomik kriz ve bir darbe yaşadı. 10 senede 3 ekonomik kriz, 1 tane de darbe yaşayan bir ülkede refah, istikrar, huzur olur mu? Olmaz. Bir yandan ekonomimiz küçüldü, bir yandan huzurumuz bozuldu, bir yandan istikrarı kaybettik. Yarının ne getireceğini göremez hale geldik." ifadelerini kullandı.
Halkın 2002'den bu yana sandıkta istikrarı sağladığını, AK Parti'ye 'evet' dediğini vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:
"Türkiye o günden bugüne ortalama 3,5 kat büyümüş oldu. Eğer bu istikrar olmasaydı, bu dönemde biz böylesine büyük başarılara imza atamazdık. Son 16 yıldır AK Parti'nin ortaya koyduğu bölünmüş yollar, hızlı trenler, havaalanları, doğalgaz, toplu konut, köydeki vatandaşlarımızın yol, su, kanalizasyon, diğer ihtiyaçları ve pek çok alandaki değişim ve reformları başarmasının ana nedeni nedir diye sorduğunuzda, onlardan bir tanesi belki de en önemlisi 16 yıldır Türkiye'nin sahip olduğu siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve bunun doğurduğu güven olmuştur."
"Herkes saldırıyor"
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şimdi Türkiye'nin bu hazinelerini yok etmek, istikrarını bozmak, güçlü iktidarını zayıflatmak, iyi yönetimi ortadan kaldırmak ve güveni yok etmek istediklerini kaydederek, "Eğer biz istikrarın bozulmasına, güçlü iktidarın ortadan kalkmasına, güven ortamının bozulmasına izin verirsek iyi yönetimi de başaramayız ve Türkiye'nin ortaya koyduğu bu 16 yıllık sıçramayı daha ileri bir noktaya taşıyamayız. Onun için siyasi istikrar bozulmasın, güçlü iktidar ülkeyi yönetmeye devam etsin, iyi yönetim olsun ve güven olsun, herkes kazansın diyorsak yeni hükümet sistemine sahip çıkmak ve Türkiye'nin önünü açmak için beraber daha güçlü bir şekilde çalışmaya hepimiz mecburuz." diye konuştu.
"Dünyada herkesin hedef tahtasına koyduğu bir lider var, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan" diyen Bozdağ, "Herkes saldırıyor. İstihbarat servislerini devreye sokmuşlar, itibar suikastleri yapıyorlar. Bir yandan bazı ülkelerin yöneticileri aleni bir şekilde Tayyip Bey'e veya AK Parti'ye 'Oy verirseniz şöyle olur, böyle olur' diye tehdit ediyorlar. Bir yandan bazı uluslararası örgütler, medya organları, terör örgütleri, bunun mücadelesini yapıyorlar. Türkiye'nin içerisinde de bazı çevreler bunlarla beraber oturup masada anlaşmasalar bile aynı istikamette koşmaktan çekinmiyorlar." şeklinde konuştu.
"İftirası elinde patladı"
Bozdağ, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımlar hakkında da bilgi verdi.
Her gün yeni bir iftira atıldığını savunan Bozdağ, şöyle devam etti:
"Hatırlar mısınız, biz hükümet olmadan seçim vardı, Sayın Cumhurbaşkanımızı ekonomik durumuyla ilgili bugün 'büyük gazete' diye geçinen, o gazete büyük bir manşet atmıştı, 'Şu kadar parası var.' Bitmedi, daha sonra Kılıçdaroğlu geldi '7 ayrı hesapta paraları var, şurada parası var.' En son Man Adası iftirasına battılar. Şu kadar para gönderdiler. Kim gönderdi? Akrabaları. Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki 'Benim oraya akrabalarımın gönderdiği bir kuruş varsa ben cumhurbaşkanlığından da siyasetten de ayrılmaya, bu milletin önünde söz veriyorum. Yoksa sen söz veriyor musun?' dedi ama çıt yok. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun elindeki evrakları okuma kabiliyetinin olmadığı anlaşıldı. Okuduğu kağıtta ne yazıyor, yazanı da anlama kabiliyetinin olmadığı anlaşıldı. Böyle olunca çuvalladı, iftirası elinde patladı. Şimdi onurlu, haysiyetle adama düşen şey, sözünün arkasında durmak istifa etmektir. Ettiler mi?"
"Kuru hayale kapılmış durumdalar"
"Tek adam, diktatör, mahalle baskısı" iftiraları atıldığını dile getiren Bozdağ, "Türkiye'de AK Parti geldikten sonra 4 meclis seçimi, 3 belediye seçimi, 3 halk oylaması, bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmış halk tarafından. Hala kalkıp diyorlar ki 'Türkiye'de diktatörlük var. Diktatörlüğün olduğu yerde, serbest, rekabetçi, aleni, bütün dünyanın denetiminde seçimlerin yapıldığı nerede var? Diktatör görmemiş bunlar. Sizin bu iftiralarınız Türkiye'de diktatörlüğün değil sizin gibi müfterilerin iftiralarına dahi katlanmak zorunda kalan, demokrasiyi içselleştirmiş büyük bir demokratın, büyük bir özgürlükçü liderin olduğunun en büyük ispatıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Bozdağ, gezi olayları, Kobani hadiseleri, FETÖ'nün başlattığı 17/25 Aralık süreci, MİT tırları hadisesi ve en son darbe girişimiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve halkın arasının açılmaya çalışıldığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızı iktidardan, milletin getirdiği yerden indirmek istediler. Hamdolsun hiçbirinde başarı elde edemediler. Bundan sonra da edemeyecekler. Halkı sokağa dökmeyle olmadı, hendek terörüyle olmadı, hukuk darbesiyle olmadı, TSK'nın içindeki FETÖ'nün hain, alçak köpekleri eliyle olmadı, ekonomiyi yıpratmak istediler olmadı, şimdi gözlerini 2019'a dikmişler. Halkı aldatıp bu işi onların reyi ile hallederiz gibi bir kuru hayale kapılmış durumdalar."
ABD'nin Kudüs kararına da değinen Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sonucu İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM'nin ABD'nin bu kararının geçersizliğini dünyaya ilan ettiğini kaydetti.
"Bu seçim hem Türkiye'nin hem de mazlumların seçimidir"
"PKK terör örgütüne, diğer terör örgütlerine değil aynı zamanda bu terör örgütlerinin yularlarını elinde tutan onların torbasına yem koyanlara da en büyük cevabı birlikte vereceğiz." diyen Bozdağ, şöyle devam etti:
"Hem bu seçim Türkiye'nin seçimidir hem de bilin ki bütün mazlumların, bütün mağdurların seçimidir. Eğer Türkiye'deki bu demokratik gelişmeyi, hukuk devleti içerisindeki büyümeyi özgür seçimlerle milletin iktidarda olmasını engelleyemezlerse diğer dünya ülkelerinde de bu anlamdaki gelişmeleri önleyemezler. Önlerlerlerse işte o zaman her yerde daha baskıcı bir yönetimin oluşması için uygun zemin oluşacaktır."
Bekir Bozdağ, Ankara'dan Ceylanpınarlıların ihtiyaçları için gönderilen paraları, terör örgütüne aktaranların yeniden Ceylanpınarlıların hakkına, hukukuna tecavüz edip, gasp edip onları hizmetten mahrum etmelerine izin vermeyeceklerine dikkati çekerek, "Ben Urfalılara yürekten inanıyorum. Terör örgütlerini Urfa'ya bugüne kadar sokmadınız, bundan sonra da sokmayacağınıza ben yürekten inanıyorum. Bu peygamber şehrinin evlatları, o peygamberlerin ortaya koyduğu ahlakın örneklerini de üzerlerinde taşıyan insanlardır. Bu vesileyle 2019'da Ceylanpınar'da Urfa'da daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize yeni dönemde de sahip çıkacaktır." dedi.
(Bitti)